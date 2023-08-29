Впервые с начала войны: в Украине отменили важное ограничение

С начала войны в Украине действует множество ограничений. В частности, очень много изменений коснулось именно банковской сферы. Разнообразные ограничения на снятие наличных, запрет на безналичные покупки валюты. Только в последние несколько месяцев гражданам разрешили покупать доллары и евро с условием, что они будут ставить их на трехмесячный депозит. И то эта процедура ограничивалась строгим лимитом, а именно 100 000 гривен в месяц. Вчера, 29 августа НБУ сделал ряд заявлений. Во-первых, теперь под депозит можно разово купить сумму эквивалентную в 200 000 гривен. Во-вторых, снова заработает возможность купить доллар безналично.

Что известно?

Известно, что НБУ впервые с начала войны разрешил банкам производить продажу безналичной валюты. То есть украинцы, имеющие валютную карточку и мобильное приложение, могут прямо в нем покупать доллары, то есть перечислять гривны на валютную карту, где они конвертируются в доллары или евро по актуальному курсу.

“Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсами“, – считают в НБУ.

Также в НБУ добавили, что пошли на такой шаг, ведь происходит переход к более гибкому курсу валют. В главном банке страны заявили, что они готовы принимать различные меры по минимизации множества обменных курсов.

В банках уже отреагировали на эти заявления

Некоторые банки оперативно отреагировали на данные объявления. В частности, соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что специалисты оперативно внесут актуальные изменения в мобильное приложение Mono, чтобы клиенты могли при желании совершать покупку валюты.

Подобное заявление было сделано и в банке Сенс. Говорят, уже создали возможность покупать валюту на сумму 200 000 гривен под депозит, и со дня на день разрешат покупать доллары и евро безналично, с лимитом до 50 000 гривен в месяц.