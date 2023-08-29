Вперше з початку війни: в Україні відмінили важливе обмеження

Від початку війни в Україні діє безліч обмежень. Зокрема дуже багато змін торкнулося саме банківської сфери. Різноманітні обмеження на зняття готівки, заборона на безготівкові купівлі валюти. Лише останні кілька місяців громадянам дозволили купувати долари та євро з умовою, що вони ставитимуть їх на тримісячний депозит. І то, ця процедура обмежувалася суворим лімітом, а саме 100 000 гривень у місяць. Вчора, 29 серпня НБУ зробив ряд заяв. По-перше, тепер під депозит можна разово купити суму еквіваленту 200 000 гривень. По-друге, знову запрацює можливість купити долар безготівково.

Що відомо?

Відомо, що НБУ вперше з початку війни дозволив банкам здійснювати продаж безготівкової валюти. Тобто ті українці, які мають валютну карточку та мобільний додаток, можуть прямо у ньому купувати долари, тобто перераховувати гривні на валютну картку, де вони конвертуються у долари чи євро згідно з актуальним курсом.

“Вказані зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками зручніші та безпечніші. Це дозволить зменшити різницю між готівковим та офіційним курсами“, – вважають у НБУ.

Також в НБУ додали, що пішли на такий крок, адже наразі відбувається перехід до більш гнучкого курсу валют. В головному банку країни заявили, що вони готові приймати різноманітні заходи для мінімізації множини обмінних курсів.

У банках вже відреагували на ці заяви

Деякі банки оперативно відреагували на дані оголошення. Зокрема, співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що фахівці оперативно внесуть актуальні зміни у мобільний додаток Mono, щоб клієнти могли при бажанні здійснювати купівлю валюти.



Подібну заяву зробили й у банку Сенс. Кажуть, вже запустили можливість купувати валюту на суму 200 000 гривень під депозит, і з дня на день дозволять купувати долари та євро безготівково, з лімітом до 50 000 гривень на місяць.