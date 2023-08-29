Ощадбанк повідомив відразу декілька чудових новин для своїх клієнтів

Ощадбанк зробив важливу заяву для усіх клієнтів, які користуються ощадбанківськими пластиковими картками. Їх термін дії буде продовжено автоматично, тобто якщо на картці пише, що її термін дії завершився, то насправді нею можна буде повноцінно користуватися ще до 31 грудня 2023 року. Попередньо вже було проведено таке автоматичне продовження і термін дії вже протермінованих карток мав зійти 31 серпня, однак тепер клієнти мають в запасі ще кілька місяців. На такий крок фінустанова вирішила піти через продовження війни та воєнного стану. Дуже багато українців перебувають далеко від дому, в інших областях чи навіть країнах і у них немає можливості з’явитися у відділення, щоб перевипустити пластик.

“У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торгово-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо”, – пояснили в банку.

Ощадбанк розпочав оформлення карток в рамках проєкту єВідновлення

Також, серед актуальних і хороших новин банку інформація про те, що Ощадбанк розпочав оформлення карток в рамках проєкту єВідновлення. Цей проєкт передбачає компенсацію коштів на відновлення пошкодженого внаслідок війни майна. Щоб відкрити картку та отримати допомогу потрібно виконати наступні дії:

У “Дії” повідомити про те, що у вас є пошкоджене майно. Далі зайти у додаток “Мобільний Ощад” та замовити відповідну картку. Коли картка буде готова, подати заявку в “Дії” на отримання виплати. Інструкція: Послуги — єВідновлення — Подати заяву про виплату. Місцева влада повинна прийти та оглянути пошкоджене майно, щоб визначити необхідну суму компенсації. Далі відбуватиметься рішення комісії після котрого на картку зарахують кошти.

Отримані гроші можна витратити на придбання будівельних матеріалів чи послуги, але виключно у магазинах і компаніях, які є учасниками програми єВідновлення. Повний список цих магазинів доступний за цим посиланням.