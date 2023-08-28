Потребуется 5 минут и доступ в Интернет: оформление субсидии максимально упростили

Из-за войны и июньского повышения тарифов на электроэнергию в Украине значительно увеличилось количество потенциальных получателей субсидии. В частности, во время войны их количество возросло из-за массовой безработицы и потери предыдущего уровня доходов. Что касается июньского повышения тарифов, то после него количество оформителей субсидии сразу же выросло примерно на миллион.

Чтобы разгрузить соответствующие организации и избавить людей от бюрократических процессов, было принято решение существенно упростить условия подачи заявки на оформление субсидии. Теперь это можно сделать прямо из дома, имея только доступ в Интернет.

В ПФУ поделились деталями

Упрощенные требования подачи заявки на оформление субсидии заработали в июне этого года.

“Согласно экспериментальному проекту, для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление “в один клик“, – говорится в сообщении ПФУ.

Заполнить заявление можно в электронной форме и подать через портал ПФУ, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Также для этой цели подходит мобильное приложение ПФУ и приложение “Дия”. Но в последнем случае нужно сразу же позаботиться о наличии специальной электронной подписи. Ее легко и быстро можно сгенерировать в Дии. Конечно, для тех, кто не желает пользоваться упрощенной системой, остается возможность подать обычное бумажное заявление через поселковые советы и физические отделения ПФУ.

В обоих вариантах заявления нужно указать только свои личные данные: ФИО, паспортные данные, регистрационный номер налогоплательщика заявителя и всех членов домохозяйства, на которое оформляется субсидия.

Все остальные документы, ПФУ будет самостоятельно подтягивать из доступных ему реестров. В то же время остается действительным и старый вариант подачи заявки, где предусмотрен самостоятельный сбор полного пакета документов.

В ПФУ добавили, что получатели субсидий должны немедленно уведомлять любые изменения, которые могут повлиять на начисление субсидии. Это смерть человека, рождение ребенка, потеря статуса безработного, смена места работы и размера зарплаты одного из членов домохозяйства и тд.