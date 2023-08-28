Українські банки встановили ліміти на зняття готівки: які суми сьогодні є допустимими?

Як тільки почалася війна банки відразу ж обмежили можливість безлімітного зняття готівки, а також безліч операцій з іноземною валютою. Це сталося аби банківська система витримала цей непростий період, і не відбулося масового виводу коштів. Зараз попри те що війна продовжується, та ситуація в країні відносно стабілізувалася. Курс валют тривалий час залишається однаковим, а люди не створюють надлишкового попиту на валюту і не намагаються знімати абсолютно всі заощадження. Та навіть попри це, ліміти на зняття готівки продовжують діяти. Банки наголошують на цьому та розповідають, які суми за добу можна знімати.

Ліміти залишаються попередніми

ПриватБанк заявив, що у них всі ліміти й обмеження залишаються такими ж як і були. Тобто це 100 тисяч гривень на добу, але не більше як 20 тисяч за один прихід. Між зняттями має бути інтервал три години. Тобто якщо ви хочете зняти 100 000 вам потрібно з’явитися до банкомата мінімум 5 разів вичікуючи між цими візитами кожного разу 3 години.

Якщо ж кошти ви будете знімати без карти, то протягом доби дозволяється лише 20 000 гривень і не більше ніж 4 000 гривень за одну операцію.

Тим хто хоче отримати всю необхідну суму через касу, потрібно заздалегідь телефонувати в банк та робити передзамовлення. Річ в тім, що в касі не може бути потрібної суми. Допустима сума зняття така ж сама — 100 000 гривень. Якщо мова про карту іншого банку, то зняти можна 20 000 гривень.

“У мене було таке, що після зняття готівки з власного депозиту в ПриватБанку надійшло повідомлення, що я вже ліміт на зняття готівки вичерпав. Довелося знімати кошти протягом кількох днів”, – пише один з клієнтів ПриватБанку на сайті Мінфіну.

Чи будуть повернені безлімітні зняття готівки поки невідомо. Банки кажуть, що поки триває війна — це досить ризиковано, тож наразі про це мова не йде.