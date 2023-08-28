Знадобиться 5 хвилин та доступ до Інтернету: умови оформлення субсидії максимально спростили

Через війну та червневе підвищення тарифів на електроенергію в Україні значно збільшилась кількість потенційних отримувачів субсидії. Зокрема, під час війни їх кількість зросла через масове безробіття та втрату попереднього рівня доходів. Щодо червневого підвищення тарифів, то після нього кількість оформлювачів субсидії відразу ж зросла приблизно на мільйон. Щоб розвантажити відповідні організації й позбавити людей від бюрократичних процесів було прийнято рішення суттєво спростити умови подачі заявки на оформлення субсидії. Тепер це можна зробити просто з дому маючи лише доступ до Інтернету.

У ПФУ поділилися деталями

Спрощені вимоги для подачі заявки на оформлення субсидії запрацювали в червні цього року.

“Згідно з експериментальним проєктом, для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву “в один клік”, – йдеться у повідомленні ПФУ.

Заповнити заяву можна в електронній формі та подати через портал ПФУ, попередньо зареєструвавшись на сайті. Також для цієї мети підходить мобільний додаток ПФУ та додаток “Дія”. Але в останньому випадку потрібно відразу ж подбати про наявність спеціального електронного підпису. Його легко та швидко можна згенерувати у “Дії”. Звісно, для тих, хто не бажає користуватися спрощеною системою, залишається можливість подати звичайну паперову заяву через селищні ради, та фізичні відділення ПФУ.

В обидвох варіантах заяви потрібно вказати лише свої особисті дані: ПІП, паспортні дані, реєстраційний номер платника податків заявника та всіх членів домогосподарства на яке оформлюється субсидія.

Всі інші документи, ПФУ самостійно підтягуватиме з доступних йому реєстрів. Водночас залишається дійсним й старий варіант подачі заявки, де передбачено самостійний збір повного пакета документів.

У ПФУ додали, що отримувачі субсидій повинні негайно повідомляти про будь-які зміни, що можуть вплинути на нарахування субсидії. Це смерть людини, народження дитини, втрата статусу безробітного, зміна місця роботи та розміру зарплати одного з членів домогосподарства тощо.