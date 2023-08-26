Названы два знака Зодиака, которым везет в любви и одного, обреченного на вечные любовные страдания

То, под каким знаком Зодиака вы родились, очень сильно влияет на дальнейшую жизнь: характер, везение, таланты и т.д. Астрологи говорят, что некоторые базовые вещи переделать или изменить их ход очень тяжело. Например, есть два знака Зодиака, которым всегда везет в любви, и им для этого не нужно ничего особенного делать. А есть один знак, их полная противоположность. Об этом знаке можно сказать — обреченный на вечные любовные переживания. Так кто эта троица? Рассказываем.

Два везунчика – это Телец и Весы

Покровителем знака Телец является Венера. Именно поэтому этот знак Зодиака почти никогда не бывает без внимания от противоположного пола. Тельцы спокойны, уравновешены, заботливы и ответственны. Это нравится партнерам и их часто ценят и боятся потерять. Тельцы не любят скандалить, не устраивают истерики и быстро разрешают конфликтные ситуации. А еще это очень хитрый и умный знак, который видит собеседника насквозь и если хочет понравиться, то сделает, чтобы так и было.

Второй знак, который не менее удачлив в любви это Весы. Все из-за их искренности, открытости и доброжелательности, Весы прирожденные дипломаты, они со всеми найдут общий язык и смогут обо всем договориться. Этим и подкупают. Именно Весы – это преимущественно те люди, с которыми можно говорить по несколько часов и у вас не закончатся интересные темы.

Более того, астрологи говорят, что эти два знака Зодиака могут создать идеальную пару. Они отлично дополняют друг друга и в 99% случаев создают счастливый и крепкий брак.

Не везет Водолею

А вот кому не везет, так это Водолеям, астрологи говорят, что на то, чтобы встретить хорошего партнера, они имеют примерно 40% вероятности.

“Любовь Водолея не для слабонервных. Эти люди мудры не по годам. Они начинают отношения так, будто это 30-летний брак, поэтому часто пропускают начальный этап восхищения и страсти“, — отметил экстрасенс Инбаал Хонигман.

Удачную пару этот знак может создать с Девами.