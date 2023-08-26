Названо два знаки Зодіаку, яким щастить у коханні та одного, приреченого на вічні любовні страждання

Те, під яким знаком Зодіаку ви народилися дуже сильно впливає на подальше життя: характер, везіння, таланти тощо. Астрологи кажуть, що деякі базові речі переробити чи змінити їх хід дуже важко. Для прикладу, є два знаки Зодіаку, яким завжди щастить у коханні, і їм для цього не потрібно нічого особливого робити. А є один знак, який їхня повна протилежність. Про цей знак можна сказати — приречений на вічні любовні переживання. То хто ця трійця? Розповідаємо.

Два везунчики — це Телець та Терези

Покровителем знаку Телець є Венера. Саме через це цей знак Зодіаку майже ніколи не буває без уваги від протилежної статі. Тельці спокійні, врівноважені, турботливі та відповідальні. Це подобається партнерам і їх часто цінують та бояться втратити. Тельці не люблять скандалити, не влаштовують істерики, та швидко вирішують конфліктні ситуації. А ще це дуже хитрий та розумний знак, який бачить співрозмовника наскрізь і якщо хоче сподобатися, то точно зробить, щоб так і було.

Другий знак, який не менш везучий у коханні це Терези. Все через їхню щирість, відкритість, та доброзичливість, Терези природжені дипломати, вони зі всіма знайдуть спільну мову і зможуть про все домовитися. Цим і підкуповують. Саме Терези — це переважно ті люди, з якими можна говорити по кілька годин і у вас не закінчаться цікаві теми.

Ба більше, астрологи говорять, що ці два знаки Зодіаку можуть створити ідеальну пару. Вони відмінно доповнюють один одного й у 99% випадків створюють щасливий та міцний шлюб.

Не щастить Водолію

А от кому не щастить, то це Водоліям, астрологи кажуть, що на те, аби зустріти хорошого партнера вони мають приблизно 40% вірогідності.

“Кохання Водолія не для людей зі слабкими нервами. Ці люди мудрі не за роками. Вони починають стосунки так, ніби це 30-річний шлюб, тому часто пропускають початковий етап захоплення і пристрасті”, – зазначив екстрасенс Інбаал Хонігман.

Вдалу пару цей знак може створити з Дівами.