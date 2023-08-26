Можно ли отказаться, если облгаз хочет демонтировать счетчик для проверки: эксперты рассказали

В Украине снова возобновили проверку счетчиков. Согласно действующему законодательству, потребители не имеют права препятствовать представителям облгаза в этой проверке. Многие не имеют ничего против проверки, но не хотят, чтобы счетчик демонтировали. Мол, есть недобросовестные работники, которые повреждают прибор, а потом спихивают это на его владельца и еще и выписывают штрафы. Можно ли помешать этому и требовать проводить проверку без демонтажа? Эксперты немного разъяснили ситуацию.

Только облгаз решает, где проверять счетчик

Так заявляют эксперты, ссылаясь на нормативно-правовые акты. Место для проведения проверки должен выбрать облгаз – это прописано соответствующим законопроектом. Однако, иногда учитывая собственные технические возможности, работники могут провести проверку на месте или неподалеку в специальной передвижной лаборатории. По крайней мере, это не будет занимать много времени и не будет предусматривать установку временного счетчика.

“Если облгаз принимает решение о проведении периодической проверки средства измерительной техники в месте его установки (эксплуатации), то в данном случае демонтаж такого счетчика не производится”, — резюмировала эксперт.

Как с помощью счетчика можно сэкономить?

Экономия на коммунальных услугах – это очень актуальный вопрос, особенно в отопительный период. Оказывается с помощью правильно подобранного счетчика можно сэкономить на свете. Для этого следует приобрести двухфазный счетчик, который стоит около 3000 гривен, и позволяет пользоваться так называемым “ночным тарифом”. Этот тариф предусматривает скидку в размере 50% на использование электроэнергии в ночное время с 23:00 до 07:00. То есть, если вам так удобно, в это время вы можете включать энергозатратные приборы, например, стиральную машинку, бойлер и т.д.

Особенно выгодно это для домохозяйств, которые используют много электроэнергии, но однако удачной инвестицией это будет и для среднестатистической семьи.