Чи можна відмовитись, якщо облгаз хоче демонтувати лічильник для перевірки: експерти розповіли

В Україні знову відновили перевірку лічильників. Згідно з чинним законодавством споживачі не мають права перешкоджати представникам облгазу у цій перевірці. Багато людей не мають нічого проти перевірки, але не хочуть, щоб лічильник демонтували. Мовляв є недобросовісні працівники, які пошкоджують прилад, а потім спихають це на його власника і ще й виписують штрафи. То чи можна перешкодити цьому, та вимагати проводити перевірку без демонтажу? Експерти трішки роз’яснили ситуацію.

Лише облгаз вирішує, де перевіряти лічильник

Так заявляють експерти посилаючись на нормативно-правові акти. Місце для проведення перевірки має вибрати облгаз — це прописано відповідним законопроєктом. Проте, інколи враховуючи власні технічні можливості, працівники можуть провести перевірку на місці, або ж неподалік у спеціальній пересувній лабораторії. Це принаймні не займатиме багато часу та не передбачатиме установку тимчасового лічильника.

“Якщо облгаз приймає рішення про проведення періодичної перевірки засоби вимірювальної техніки в місці його встановлення (експлуатації), то в даному випадку демонтаж такого лічильника не проводиться”, – резюмувала експерт.

Як за допомогою лічильника можна зекономити?

Економія на комунальних послугах — це дуже актуальне питання, особливо в опалювальний період. Виявляється за допомогою правильно підібраного лічильника можна зекономити на світлі. Для цього слід придбати двофазний лічильник, який коштує приблизно 3000 гривень, та дозволяє користуватися так званим “нічним тарифом”. Цей тариф передбачає знижку у розмірі 50% на використання електроенергії у нічний час, з 23:00 до 07:00. Тобто якщо вам так зручно, в цей час ви можете вмикати енергозатратні прилади, наприклад, пральну машинку, бойлер тощо.

Особливо вигідно це для домогосподарств, які використовують багато електроенергії, проте вдалою інвестицією це буде й для звичайної середньостатистичної сім’ї.