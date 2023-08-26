Пересечение границы будет происходить по-новому: Украина и Польша запустили совместный пилотный проект

Ежедневно украинско-польскую границу пересекает тысячи украинцев, причем в обе стороны. В очереди иногда приходится стоять почти сутки, а то и больше. Все усложняет тот факт, что людям приходится проходить два пункта пропуска: украинский и польский или других стран соседок. В связи с этим было принято решение на границе с Польшей сделать общие пункты, где будут работать представители обеих стран. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Пока нововведение будет действовать только на границе с Польшей

Украина и Польша приступили к реализации этого проекта. Должен работать один общий пункт, где можно будет пройти проверку одновременно у представителей обеих стран.

“Важной составляющей движения Украины в ЕС является развитие быстрой логистики в западном направлении. В рамках улучшения работы украинско-европейской границы правительство решило создать совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию”, – заявил Шмигаль.

Также он добавил, что Украина уже направила подобное предложение Румынии. В ближайшем будущем постараются ввести подобное на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой.

Кроме этого, на пяти пунктах пропуска уже заработала электронная очередь, которая пока испытывается в тестовом режиме. Ею смогут воспользоваться пассажирские автобусы.

В настоящее время электронную очередь тестируют на следующих пунктах:

Краковец – Корчева (Львовская область); Шегини – Медика (Львовская область); Порубное – Сирет (Черновицкая область); Мамалыга – Кривая (Черновицкая область); Чоп – Захонь (Закарпатская область).

Кроме этого Шмигаль заявил, что Украина продолжает работать над реализацией таможенного безвиза, и совершенствовать программное обеспечение на собственных пунктах пропуска. А еще, в ближайших планах развитие приграничной инфраструктуры.

“В настоящее время на границе с ЕС функционирует 21 автомобильный пункт пропуска. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах создание еще девяти и модернизация тринадцати”, — подытожил премьер-министр.