Перетин кордону відбуватиметься по-новому: Україна та Польща запустили спільний пілотний проєкт

Щоденно українсько-польський кордон перетинає тисячі українців, причому в обидві сторони. В черзі інколи доводиться стояти майже добу, а то й більше. Все ускладнює той факт, що людям доводиться проходити два пункти пропуску: український та польський, чи інших країн сусідок. У зв’язку з цим було прийнято рішення на кордоні з Польщею зробити спільні пункти, де працюватимуть представники обох країн. Про це вже повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Поки що нововведення діятиме лише на кордоні з Польщею

Наразі Україна та Польща приступили до реалізації цього проєкту. Має працювати один спільний пункт, де можна буде пройти перевірку одночасно в представників обох країн.

“Важливою складовою руху України в ЄС є розвиток швидкої логістики в західному напрямку. У рамках покращення роботи українсько-європейського кордону Уряд вирішив створити спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Тобто, буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції в європейський простір, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію”, – заявив Шмигаль.

Також він додав, що Україна вже надіслала схожу пропозицію Румунії. В найближчому майбутньому намагатимуться запровадити подібне на всіх пунктах пропуску з ЄС та Молдовою.

Крім цього, на п’ятьох пунктах пропуску вже запрацювала електронна черга, яка поки що випробовується у тестовому режимі. Нею зможуть скористуватися пасажирські автобуси.

Наразі електронну чергу тестують на наступних пунктах:

Краківець – Корчова (Львівська область); Шегіні – Медика (Львівська область); Порубне – Сірет (Чернівецька область); Мамалига – Крива (Чернівецька область); Чоп – Захонь (Закарпатська область).

Окрім цього Шмигаль заявив, що Україна й надалі продовжує працювати над реалізацією митного безвізу, та вдосконалювати програмне забезпечення на власних пунктах пропуску. А ще, в найближчих планах розбудова прикордонної інфраструктури.

“Наразі на кордоні з ЄС функціонує 21 автомобільний пункт пропуску. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах — створення ще дев’яти та модернізація тринадцяти”, – підсумував прем’єр-міністр.