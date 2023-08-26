Перетин кордону відбуватиметься по-новому: Україна та Польща запустили спільний пілотний проєкт

Щоденно українсько-польський кордон перетинає тисячі українців, причому в обидві сторони. В черзі інколи доводиться стояти майже добу, а то й більше. Все ускладнює той факт, що людям доводиться проходити два пункти пропуску: український та польський, чи інших країн сусідок. У зв’язку з цим було прийнято рішення на кордоні з Польщею зробити спільні пункти, де працюватимуть представники обох країн. Про це вже повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Поки що нововведення діятиме лише на кордоні з Польщею
Наразі Україна та Польща приступили до реалізації цього проєкту. Має працювати один спільний пункт, де можна буде пройти перевірку одночасно в представників обох країн.
“Важливою складовою руху України в ЄС є розвиток швидкої логістики в західному напрямку. У рамках покращення роботи українсько-європейського кордону Уряд вирішив створити спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Тобто, буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції в європейський простір, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію”, – заявив Шмигаль.
Також він додав, що Україна вже надіслала схожу пропозицію Румунії. В найближчому майбутньому намагатимуться запровадити подібне на всіх пунктах пропуску з ЄС та Молдовою.
Крім цього, на п’ятьох пунктах пропуску вже запрацювала електронна черга, яка поки що випробовується у тестовому режимі. Нею зможуть скористуватися пасажирські автобуси.
Наразі електронну чергу тестують на наступних пунктах:
- Краківець – Корчова (Львівська область);
- Шегіні – Медика (Львівська область);
- Порубне – Сірет (Чернівецька область);
- Мамалига – Крива (Чернівецька область);
- Чоп – Захонь (Закарпатська область).
Окрім цього Шмигаль заявив, що Україна й надалі продовжує працювати над реалізацією митного безвізу, та вдосконалювати програмне забезпечення на власних пунктах пропуску. А ще, в найближчих планах розбудова прикордонної інфраструктури.
“Наразі на кордоні з ЄС функціонує 21 автомобільний пункт пропуску. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах — створення ще дев’яти та модернізація тринадцяти”, – підсумував прем’єр-міністр.
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