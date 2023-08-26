ПриватБанк не дозволив клієнту купити квартиру на законно зароблені кошти: деталі інциденту

ПриватБанк надзвичайно активно займається фінансовим моніторингом та перевіряє походження коштів власних клієнтів. Однак інколи їхні методи виглядають недостатньо продуманими. Наприклад, днями на сайті Мінфіну з’явився обурливий коментар від клієнта фінустанови. Чоловік поскаржився, що не може купити квартиру, адже ПриватБанк не дозволяє йому провести оплату. Каже, що надав установі декларації про доходи за останні 6 років, адже зареєстрований, як ФОП і всі доходи оподатковує. Та банк на це не відреагував зауваживши, що приймає до уваги доходи за останні три роки, а за цей період чоловік не заробив суму, яка потрібна для покупки квартири.

Деталі інциденту

“Питання до представників банку. Як за три роки заробити на квартиру у Києві? І мені фінмоніторинг відмовив. Сказали, що не більше, ніж за останні три роки вважається дохід. І постає питання, який недолугий вигадав такі правила? Та інше питання, як у реаліях України, тим більше під час війни звичайному смертному ФОП заробити за три роки на квартиру, та ще й в умовах війни. Персональний менеджер нічим не допомогла, як і консерж-сервіс, повний непрофесіоналізм, просто витратив купу часу та нервів, культурних слів для опису цієї ситуації важко підібрати”, – обурюється чоловік.

Натомість у банку лише порадили чоловіку ще раз звернутися до установи, та спробувати вирішити це питання.

Що таке фінансовий моніторинг?

Кожен банк повинен добре знати свого клієнта, тож при відкритті рахунку в анкеті клієнт повинен вказувати основні дані про себе: розмір зарплати, наявність майна тощо. Потім протягом всього періоду обслуговування банк контролює деякі операції клієнта, і чи вони є логічними та не резонують з інформацією, яку той про себе надав.

Наприклад, викликати сумнів та детальнішу перевірку можуть перекази нетипових для клієнта сум, дробіння великих сум тощо. Все це звісно ж робиться з метою уникнення тіньового відмивання коштів та задля виявлення осіб, які займаються підприємницькою діяльністю і не хочуть сплачувати податки.