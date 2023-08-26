Пенсії буде підвищено: хто та коли отримає на 520 гривень більше?

В Україні вперше заговорили про планування бюджету на 2024 рік. Згідно з даними, які надіслало всім відомствам Міністерство фінансів, планується підвищення мінімальної пенсії та зарплати. Зарплата має зрости до 8000 гривень, щоправда, у два етапи. У січні-лютому буде перше підвищення, приблизно до 7000 гривень і згодом влітку виплата ще раз зросте вже до 8000 гривень. Пенсія також буде підвищена, а зокрема гарантована, тобто та, яку отримують люди, що виконали всі вимоги щодо пенсійного віку та стажу.

Як зростуть пенсії?

Згідно з попередніми даними це підвищення припаде на березневу індексацію. В результаті цього зросте як гарантована пенсія, так і мінімальна. Першу підвищать на 520 гривень, тоді як мінімальна зросте всього з 2093 гривень до 2361 гривні. При цьому максимальна виплата зросте майже на 2600 гривень, та становитиме 23 610 гривень. В Україні таку пенсію отримує лише кілька відсотків пенсіонерів.

Експерти кажуть, що подібне підвищення виплат ніщо порівняно з інфляцією, яка спостерігається та буде спостерігатися. Наприклад, у 2024 році очікують підвищення цін приблизно на 50% порівняно з двома попередніми роками, Тобто анонсоване підвищення виплат навіть на половину не перекриє ті інфляційні процеси, які будуть відбуватися.

Поки що показники ще не є остаточними

Вказані нові розміри пенсії та зарплати не є остаточними, адже це просто попередні підрахунки Міністерства фінансів. Далі їх мають узгодити у Кабміні та затвердити у Парламенті. Наразі, з цими цифрами категорично не згідні у Міністерстві соціальної політики. Вони постійно конкурують з Мінфіном за те, щоб соціальні виплати стали більшими. Однак в Мінфіні бояться “роздування” бюджету, а відтак страхують себе такими жорсткими рамками.

Стосовно мінімальної зарплати, то експерти вже наголошують, що з цими цифрами потрібно щось робити. Зараз поки в країні війна і багато людей не мають змоги виїхати, така зарплата ще може існувати, Але як тільки у людей з’явиться вибір, навряд чи вони погоджуватимуться на подібну зарплатню враховуючи ціни на товари й послуги. Як результат матимемо масовий відтік працездатного населення в інші країни.