Топ 5: Країни-лідери за кількістю санкцій

Ефект від санкцій досі викликає суперечки у лавах фахівців. Є країни, які обмеження з боку світової спільноти чи окремих держав фактично відкинули на рівень злиднів та виживання. Але є й ті, для яких санкції стали еволюційним чинником у політичному та економічному розвитку.
У будь-якому випадку, багато лідерів думок сходяться на думці, що гуманніше вести санкційні війни, а не реальні збройні конфлікти.
Які країни є лідерами за кількістю звернених проти них санкцій? Як це позначилося на ситуації у них?
Росія
2022 року безумовним лідером із санкцій на її адресу стала Росія. На початок 2023 року їх було вже 14081. І їх число продовжує збільшуватися.
Для Росії ця ситуація, якщо не враховувати кількості санкцій, не є чимось новим.
Близько 5000 санкцій вже були накладені на країну ще на початку 2010 року після подій навколо Криму.
З санкціями з різного приводу свого часу стикався СРСР.
Іран
На другому місці – Іран. Причому сумну пальму першості він втратив лише останніми роками. До цього Іран був найбільш санкційною державою світу.
Країна живе в цій ситуації вже 70 років.
У 1950-ті проти Ірану обмеження вводили Британія та США, зокрема – бойкот іранської нафти.
Потім у 1970-х після Ісламської революції санкції набули вже великомасштабного характеру.
Тоді було заборонено постачати до цієї країни взагалі все, окрім медикаментів та гуманітарної допомоги населенню. А нафту, основу благополуччя Ірану – заборонено купувати.
Економіка країни впала, рівень життя катастрофічно знизився.
Потім чергувалися періоди відлиги зі зняттям частини обмежень і етапи посилення санкцій.
У 2015 році шляхом переговорів вдалося зняти їх більшу частину – і економіка рвонула вгору.
Потім США знову запровадили обмеження. На сьогодні проти Ірану діють 3616 санкцій. Країна оголосила політику виживання із пошуком способів не залежати від нафти. Вона дістала назву – Економіка опору. Санкційна війна йде зі змінним успіхом, але іранці виявилися справжніми талантами щодо пошуку хитрих ходів для обходу обмежень.
Сирія
На рахунку Сирії 2608 санкцій проти неї. Країна і так постраждала під час війни. Санкції стали для неї критичним фактором, що призвів до економічного занепаду та злиднів. Особливо коли почалася криза в Лівані, через яку місцеві торгували в обхід обмежень.
Сирії доводиться шукати нові рішення, зокрема орієнтуватися не на торгівлю з Європою та США, а на співпрацю з мусульманськими країнами, зокрема ОАЕ та Туреччиною.
Північна Корея
КНДР – 2081 санкція. Країна закрита. Сказати достовірно, як її економіка та народ реагують на санкції, неможливо.
Венесуела
А ось економіка Венесуели не змогла пережити 681 санкцію. У країні мільйонна інфляція, різкий спад ВВП вже 10 років поспіль.
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