Топ 5: Країни-лідери за кількістю санкцій

Ефект від санкцій досі викликає суперечки у лавах фахівців. Є країни, які обмеження з боку світової спільноти чи окремих держав фактично відкинули на рівень злиднів та виживання. Але є й ті, для яких санкції стали еволюційним чинником у політичному та економічному розвитку.

У будь-якому випадку, багато лідерів думок сходяться на думці, що гуманніше вести санкційні війни, а не реальні збройні конфлікти.

Які країни є лідерами за кількістю звернених проти них санкцій? Як це позначилося на ситуації у них?

Росія

2022 року безумовним лідером із санкцій на її адресу стала Росія. На початок 2023 року їх було вже 14081. І їх число продовжує збільшуватися.

Для Росії ця ситуація, якщо не враховувати кількості санкцій, не є чимось новим.

Близько 5000 санкцій вже були накладені на країну ще на початку 2010 року після подій навколо Криму.

З санкціями з різного приводу свого часу стикався СРСР.

Іран

На другому місці – Іран. Причому сумну пальму першості він втратив лише останніми роками. До цього Іран був найбільш санкційною державою світу.

Країна живе в цій ситуації вже 70 років.

У 1950-ті проти Ірану обмеження вводили Британія та США, зокрема – бойкот іранської нафти.

Потім у 1970-х після Ісламської революції санкції набули вже великомасштабного характеру.

Тоді було заборонено постачати до цієї країни взагалі все, окрім медикаментів та гуманітарної допомоги населенню. А нафту, основу благополуччя Ірану – заборонено купувати.

Економіка країни впала, рівень життя катастрофічно знизився.

Потім чергувалися періоди відлиги зі зняттям частини обмежень і етапи посилення санкцій.

У 2015 році шляхом переговорів вдалося зняти їх більшу частину – і економіка рвонула вгору.

Потім США знову запровадили обмеження. На сьогодні проти Ірану діють 3616 санкцій. Країна оголосила політику виживання із пошуком способів не залежати від нафти. Вона дістала назву – Економіка опору. Санкційна війна йде зі змінним успіхом, але іранці виявилися справжніми талантами щодо пошуку хитрих ходів для обходу обмежень.

Сирія

На рахунку Сирії 2608 санкцій проти неї. Країна і так постраждала під час війни. Санкції стали для неї критичним фактором, що призвів до економічного занепаду та злиднів. Особливо коли почалася криза в Лівані, через яку місцеві торгували в обхід обмежень.

Сирії доводиться шукати нові рішення, зокрема орієнтуватися не на торгівлю з Європою та США, а на співпрацю з мусульманськими країнами, зокрема ОАЕ та Туреччиною.

Північна Корея

КНДР – 2081 санкція. Країна закрита. Сказати достовірно, як її економіка та народ реагують на санкції, неможливо.

Венесуела

А ось економіка Венесуели не змогла пережити 681 санкцію. У країні мільйонна інфляція, різкий спад ВВП вже 10 років поспіль.