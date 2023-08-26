Пенсии будут повышены: кто и когда получит на 520 гривен больше?

В Украине впервые заговорили о планировании бюджета на 2024 год. Согласно данным, присланным всем ведомствам Министерства финансов, планируется повышение минимальной пенсии и зарплаты. Зарплата должна вырасти до 8000 гривен, правда, в два этапа. В январе-феврале будет первое повышение примерно до 7000 гривен и впоследствии летом выплата еще раз вырастет уже до 8000 гривен. Пенсия также будет повышена, а в частности гарантированная, то есть та, которую получают люди, выполнившие все требования по пенсионному возрасту и стажу.

Как вырастут пенсии?

Согласно предварительным данным, это повышение придется на мартовскую индексацию. В результате этого вырастет как гарантированная пенсия, так и минимальная. Первую повысят на 520 гривен, в то время как минимальная вырастет всего с 2093 гривен до 2361 гривны. При этом максимальная выплата вырастет почти на 2600 гривен и составит 23 610 гривен. В Украине такую пенсию получает всего несколько процентов пенсионеров.

Эксперты говорят, что подобное повышение выплат ничто по сравнению с наблюдаемой инфляцией и той, что еще будет наблюдаться. К примеру, в 2024 году ожидают повышения цен примерно на 50% по сравнению с двумя предыдущими годами, то есть анонсированное повышение выплат даже на половину не перекроет те инфляционные процессы, которые будут происходить.

Пока показатели еще не окончательны

Указанные новые размеры пенсии и зарплаты не окончательны, ведь это просто предварительные подсчеты Министерства финансов. Затем их должны согласовать в Кабмине и утвердить в Парламенте. Пока с этими цифрами категорически не согласны в Министерстве социальной политики. Они постоянно конкурируют с Минфином за то, чтобы социальные выплаты стали больше. Однако в Минфине боятся “раздувания” бюджета, а потому страхуют себя такими жесткими рамками.

Что касается минимальной зарплаты, то эксперты уже подчеркивают, что с этими цифрами нужно что-то делать. Сейчас пока в стране война и многие не могут выехать, такая зарплата еще может существовать, Но как только у людей появится выбор, вряд ли они будут соглашаться на подобную зарплату учитывая цены на товары и услуги. Как результат будет иметь массовый отток трудоспособного населения в другие страны.