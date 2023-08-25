Названы человеческие органы и части тела, растущие на протяжении всей жизни

Согласно разным научным источникам человек растет примерно до 25 лет. Дальше этот процесс прекращается, а в некоторых случаях может даже идти в обратную сторону. Например, когда в пожилом возрасте люди становятся ниже, имеют меньше размер ноги и т.д. Но оказывается, что некоторые человеческие органы и части тела совсем не останавливаются в росте в этом возрасте. Более того, они никогда не перестают расти. И это не ногти и волосы.

Есть сразу несколько частей тела, которые всегда растут

Об этом на своей странице в Тик Ток сообщила провизор Анна Тарасенко. Она заявила о следующем:

Нос и уши. Таки да, по словам Тарасенко, уши и нос ежегодно увеличиваются примерно на 0,022 мм. Правда, почему так, точного ответа нет. Есть мнение, что это потому, что в основе носа и ушей есть хрящевые ткани, которые не костенеют и в течение жизни продолжают увеличиваться. Лицо. Да, оно может увеличиваться не только когда мы набираем вес. Лицо само по себе на протяжении жизни может немного изменять форму и расти. Наибольший скачок в росте женское лицо может совершить во время беременности, а мужское в период активной выработки гормона тестостерон. Сердце и почки. Рост этих органов не естественный, а связан с определенными заболеваниями. Увеличенные почки наблюдаются при потере парного органа, а сердце увеличивается при гипертонии.

Также Тарасенко рассказала и многие другие интересные факты о человеческом теле. К примеру, добавила, что глаза никогда не мерзнут из-за того, что не имеют нервных окончаний, то есть терморецепторов. А слезы, и омывающая глаз жидкость это не чистая вода, а соленая. Соль, как правило, имеет меньшую склонность к замерзанию. И не реагирует даже на 30-градусный мороз. Также глаза имеют много кровеносных капилляров, поэтому когда температура воздуха падает, по этим капиллярам к глазам поступает дополнительное тепло.