Названо людські органи та частини тіла, які ростуть протягом всього життя

Згідно з різними науковими джерелами людина росте приблизно до 25 років. Далі цей процес припиняється, а в деяких випадках може навіть йти у зворотну сторону. Наприклад, коли у літньому віці люди стають нижчими, мають менший розмір ноги тощо. Але виявляється, що деякі людські органи та частини тіла зовсім не зупиняються в рості в цьому віці. Ба більше, вони ніколи не перестають рости. І це не нігті та не волосся.
Є відразу декілька частин тіла, які завжди ростуть
Про це на своїй сторінці у Тік Ток повідомила провізор Анна Тарасенко. Вона заявила про наступне:
- Ніс та вуха. Так, зі слів Тарасенко вуха та ніс щороку збільшуються приблизно на 0,022 мм. Щоправда, чому так, точної відповіді немає. Є думка, що це через те, що в основі носа та вух є хрящові тканини, які не костеніють, і протягом життя продовжують збільшуватись.
- Обличчя. Так, воно може збільшуватись не лише коли ми набираємо вагу. Обличчя саме по собі протягом життя може трішки змінювати форму та рости. Найбільший стрибок у рості жіноче обличчя може зробити під час вагітності, а чоловіче в період активного вироблення гормону тестостерон.
- Серце та нирки. Ріст цих органів є не природним, а пов’язаним із певними захворюваннями. Збільшені нирки спостерігаються при втраті парного органу, а серце збільшується при гіпертонії.
Також, Тарасенко розповіла й багато інших цікавих фактів про людське тіло. Наприклад, додала, що очі ніколи не мерзнуть через те, що не мають нервових закінчень, тобто терморецепторів. А сльози, і рідина яка омиває око це не чиста вода, а солона. Сіль, як правило має меншу схильність до замерзання. І не реагує навіть на 30-градусний мороз. Також, очі мають багато кровоносних капілярів, тож коли температура повітря падає, по цих капілярах до очей поступає додаткове тепло.
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