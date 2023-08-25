Експерти пояснили, чому критично важливо вимикати Wi-Fi щоразу при виході з дому

Сьогодні вже у кожного є смартфон з опцією Wi-Fi. Але мало хто знає, які ризики для користувачів може нести ця функція якщо не знати, як правильно нею керувати. Наприклад, як часто ви вимикаєте вай-фай виходячи з дому? Ймовірно ніколи. А експерти стверджують, що це обов’язково потрібно робити. На це є кілька поважних причин.

Чому потрібно вимикати вай фай?

Деякі причини доволі стандартні та цілком логічні. Будь-яка додатково ввімкнена опція провокує зменшення рівня заряду. Звідси й більше зношення акумулятора і перегрівання смартфона. Саме тому, виходячи з дому бажано вимикати все, чим точно не будете користуватися і опцію бездротового доступу до Інтернету теж.

Також, вай фай рекомендували вимикати в період постійних блекаутів, адже так можна було довше залишати телефон зарядженим.

Друга причина — і вона більш суттєва — захист особистих даних. На жаль, якщо ви залишаєте вай фай ввімкненим, то залишаєтесь вразливим для аферистів.

Річ в тім, що смартфон автоматично ловитиме всі доступні точки доступу та під’єднуватиметься до них. Такі відкриті мережі не мають абсолютно ніякого захисту, тож шахраї дуже часто саме цим шляхом полюють на свою жертву. Далі їм легко отримати доступ до ваших особистих даних, наприклад, облікових записів, а звідти вже й до мобільного банкінгу.

Як ще захиститись від шахраїв?

Останнім часом крадіжки коштів з карток шляхом доступу до мобільних телефонів користувачів є дуже популярними. Зокрема ПриватБанк навіть запровадив для клієнтів додаткову верифікацію, при проведенні деяких операцій у Приват24. Річ в тім, що зараз шахраї активно крадуть мобільні номери телефонів. В Україні кожен може заявити, що його номер втрачено та відновити його назвавши останню дату поповнення та три номери на котрі востаннє було здійснено дзвінки. Тож, якщо вам телефонують невідомі номери, а на рахунок було зараховано невідомі кошти, зверніть до мобільного оператора та заблокуйте можливість віддаленого відновлення номера.