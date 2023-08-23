Уклонистам будут отключать коммунальные услуги: соответствующие письма уже получили многие украинцы

Мобилизация в Украине продолжается и она набирает все новые и новые обороты. Некоторые заявления, которые делает власть успокаивают. Например, недавно в Правительстве заявили, что сейчас идет только вторая волна мобилизации, и все происходит в соответствии с действующим законодательством. Напомним, что абсолютно всех мужчин вправе мобилизовывать только когда будет объявлена четвертая волна мобилизации. В разных ТЦК утверждают, что мобилизационные планы не выполняются, и что удается мобилизовать только 20% из того количества, которое требуется. На фоне этой информации появляется и другая, откровенно возмущающая людей. Например, жителям Тернополя начали поступать письма, где указано, что уклонистам будут отключать газ и воду. Мол, вернут коммунальные услуги только после того, как военнообязанный добровольно придет в военкомат.

Представители ТЦК назвали эти письма фейком

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что эти письма – это фейк, который распространяют россияне. Цель – посеять панику среди людей и настроить их против власти. Что эти выдумки россиян не сложно догадаться тщательно изучив содержание письма, где есть много ошибок. Например, слово “согласно” вместо “згідно”. В Тернопольском ТЦК уже прокомментировали этот инцидент и говорят, что они к этому не имеют отношения. Подобных писем никто не рассылал и вообще подобные наказания для уклонистов недопустимы. Это не прописано ни в одном законопроекте.

Мобилизацию снова продолжили

На днях Владимир Зеленский снова продлил военное положение и мобилизацию на 90 суток. Мужчинам и дальше будут вручать повестки, и возможно будут делать это активнее, ведь россияне также планируют осенью провести дополнительную мобилизацию. Украинцев по-прежнему призывают самостоятельно приходить в ТЦК для того, чтобы обновить данные и встать на учет. Это не означает, что человек сразу же попадает в ряды ВСУ. Это может случиться через несколько месяцев, или не случиться совсем.