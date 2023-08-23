Ухилянтам відключатимуть комунальні послуги: відповідні листи вже отримало багато українців

Мобілізація в Україні триває і вона набирає все нових і нових обертів. Деякі заяви, які робить влада, заспокоюють. Наприклад, нещодавно в Уряді заявили, що зараз триває лише друга хвиля мобілізації, і все відбувається відповідно до чинного законодавства. Нагадаємо, що абсолютно всіх чоловіків мають право мобілізовувати лише коли буде оголошена четверта хвиля мобілізації. Натомість у різних ТЦК стверджують, що мобілізаційні плани не виконуються, і що вдається мобілізувати лише 20% з тієї кількості, яку потрібно. На фоні цієї інформації з’являється й інша, яка відверто обурює людей. Наприклад, мешканцям Тернополя почали надходити листи, що ухилянтам відключатимуть газ та воду. Мовляв, повернуть комунальні послуги лише після того, як військовозобов’язаний добровільно прийде у військкомат.

Представники ТЦК назвали ці листи фейком

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що ці листи це фейк, який розповсюджують росіяни. Мета — посіяти паніку серед людей та налаштувати їх проти влади. Що це вигадки росіян не складно здогадатися ретельно вивчивши зміст листа, де є багато помилок. Наприклад, слово “согласно” замість “згідно”. В Тернопільському ТЦК вже прокоментували цей інцидент і кажуть, що вони до цього непричетні. Подібних листів ніхто не розсилав і взагалі подібні покарання ухилянтів є неприпустимими. Це не прописано у жодному законопроєкті.

Мобілізацію знову продовжили

Днями Володимир Зеленський знову продовжив воєнний стан та мобілізацію на 90 діб. Чоловікам й надалі будуть вручати повістки, і можливо робитимуть це активніше, адже росіяни також планують восени провести додаткову мобілізацію. Українців, як і раніше закликають самостійно приходити в ТЦК для того, щоб оновити дані та стати на облік. Це не означає, що особа відразу ж потрапляє в лави ЗСУ. Це може трапитися через кілька місяців, або й не трапитися зовсім.