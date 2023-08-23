Названы смартфоны Xiaomi, которые больше не будут получать обновления и станут уязвимыми перед хакерами

Китайский бренд Xiaomi уже много лет пользуется большой популярностью среди украинцев. Все из-за отличного соотношения бюджетной цены и хорошего качества этих смартфонов. Однако, для владельцев некоторых достаточно современных моделей есть неприятные новости. Речь о смартфонах Redmi Note 9 и Redmi 9, которые больше не будут получать обновления, в том числе и по безопасности. Разработчик заявил, что для этих телефонов больше не будет производиться никакое техническое и программное обслуживание. Они будут работать по-прежнему, однако станут гораздо более уязвимыми для хакеров.

Владельцам этих телефонов нужно быть в разы более внимательными при посещении подозрительных сайтов или нажатии на всплывающие рекламные окна, ведь именно это обычно ловушка аферистов.

Кроме этих двух моделей в список попала еще одна

Помимо этих двух моделей Xiaomi в список попала еще одна, а именно Poco M2. Модели от сяоми впервые появились на украинском рынке в 2020 году и стали настоящими хитами. По состоянию на 2023 эти модели входят в пятерку самых популярных в Украине. Активно используют их и в других странах мира.

Чем обусловлено такое решение компании — неизвестно. Известно лишь, что попытки разработать новые обновления были, но они не увенчались успехом. Также известно, что в этот список должна была попасть и модель Redmi Note 9 Pro, но впоследствии это решение было отменено.

Как защитить себя от телефонных мошенников?

Чтобы не встретить мошеннических сайтов и не потерять доступ к банковским приложениям, соблюдайте элементарные правила безопасности. Не вводите данные своих карт на подозрительных сайтах, где слишком низкие цены или в целом ресурсы малоизвестны. Не переходите по ссылкам, приходящим в электронных письмах от неизвестных отправителей. Также уместно установить двухфакторную идентификацию для важных приложений, например, мобильных банкингов и установить лимиты на оплату в интернете.