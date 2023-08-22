С 15 августа изменены правила подачи показателей счетчика: касается трех областей

Отметим, что несколько месяцев назад подобная информация уже была в средствах массовой информации. Тогда речь шла о тройке областей на востоке и севере Украины, жители которых должны передавать показатели счетчиков по-новому. Все потому, что тамошние облгазы перешли в группу “Нафтогаз”. С 15 августа это нововведение коснулось еще трех областей, в том числе Хмельницкой, Ивано-Франковской и Николаевской. Местные облгазы теперь тоже “под крылом” Нафтогаза, а значит, жителям нужно подстроиться под обновленные требования к подаче показателей. Подавать их можно исключительно через сервисы учета газоснабжающей компании “Нефтегаз Украина”.

Какие варианты подачи показателей актуальны?

Если раньше потребители могли подавать показатели через разные сервисы, например через 104.ua, то теперь эти показатели будут недействительными. Нафтогаз требует, чтобы потребители пользовались только следующими сервисами:

Через личный кабинет my.gas.ua. Создать его совсем не сложно и процедура подачи показателей крайне проста. Чат-боты GASUA в Viber или Telegram, что тоже очень удобно и быстро. Через NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

Или с помощью SMS на номер 4647.

Подавать показатели следует с 28 числа текущего месяца по 5 число следующего. То есть жители вышеупомянутых областей уже после 28 августа должны подавать показатели по-новому. Подавать показатели вовремя крайне важно, ведь в противном случае в платежке могут появиться “лишние” цифры, за которые все равно придется заплатить.

Иметь долг за газ больше нельзя

В начале войны украинцам разрешали не оплачивать коммунальные услуги, не начисляя при этом пеню и никак не штрафуя, но сейчас с этим покончено. Более того, за любую задолженность даже на сумму 100 гривен должнику заблокируют банковские счета. Разблокировать их можно будет частично или полностью, если будет погашен весь долг.