Змінено правила подачі показників лічильника: стосується трьох областей

Зазначимо, що кілька місяців тому подібна інформація вже була у засобах масової інформації, Тоді мова йшла про трійку областей на сході та півночі України, мешканці яких повинні по-новому передавати показники лічильників. Все через те, що тамтешні облгази перейшли в групу “Нафтогаз”. З 15 серпня це нововведення торкнулося ще трьох областей, а зокрема Хмельницької, Івано-Франківської та Миколаївської. Місцеві облгази тепер теж “під крилом” Нафтогазу, а відтак мешканцям потрібно підлаштуватися під оновлені вимоги до подачі показників. Подавати їх можна виключно через сервіси обліку газопостачальної компанії “Нафтогаз Україна”.

Які варіанти подачі показників є актуальними?

Якщо раніше споживачі могли подавати показники через різні сервіси, наприклад, через 104.ua, то тепер ці показники будуть недійсними. Нафтогаз вимагає, щоб споживачі користувалися лише наступними сервісами:

Через особистий кабінет на my.gas.ua. Створити його зовсім не складно і процедура подачі показників вкрай проста. Чат-боти GASUA в Viber або Telegram, що також дуже зручно і швидко. Через NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

Або з допомогою SMS на номер 4647.

Подавати показники потрібно з 28 числа поточного місяця по 5 число наступного. Тобто мешканці вищезгаданих областей, вже після 28 серпня повинні подавати показники по-новому. Подавати показники вчасно — вкрай важливо, адже в протилежному випадку в платіжці можуть з’явитися “зайві” цифри, за які все одно доведеться заплатити.

Боргувати за газ більше не можна

На початку війни українцям дозволяли не оплачувати комунальні послуги не нараховуючи при цьому пеню і ніяк не штрафуючи, але зараз з цим покінчено. Більше того, за будь-яку заборгованість, навіть на суму 100 гривень, боржнику заблокують банківські рахунки. Розблокувати їх можна буде лише частково, або ж повністю, якщо буде погашено весь борг.