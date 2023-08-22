Украинцы массово отказываются от сезонных работ в Польше: что теперь предпочитают работники?

В Польше наибольший процент украинских работников, если сравнивать с другими европейскими странами. Так было и до войны, и это обусловлено тем, что страна находится по соседству и всегда располагает вакансиями для широкой целевой аудитории. Очень часто в Польшу ехали именно на сезонные работы: сбор овощей и фруктов, работу в теплице или на строительстве. Однако эта тенденция постепенно меняется и в 2023 году все больше украинцев отказываются от краткосрочных заработков. Говорят, что зарплата и условия желают лучшего и в целом есть намного более выгодные предложения.

Люди нацелены на долгосрочное сотрудничество

Такими данными поделились в международном агентстве по трудоустройству Gremi Personal, где регулярно проводят различные социальные опросы.

“Часть по-прежнему приезжают на сезонные работы, но их количество значительно уменьшилось за последние полтора года. Становится трендом внимательное, скрупулезное изучение вакансий, которые позволят работать на одном месте длительное время”, – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации.

Люди предпочитают разнообразные производства и предприятия, которые предлагают долгосрочную, а главное официальную занятость, где нет риска быть обманутым или тем более депортированным.

“Украинцы становятся все более требовательными в поисках работы в Польше. К тому же, мы продолжаем наблюдать за изменениями трендов на рынке трудоустройства. Все больше в Польше ищут высококвалифицированных работников из Украины среди популярных вакансий: директор по продажам, директор по подбору персонала, маркетинговый директор, бизнес-аналитик, инвестиционный аналитик, операционный директор. И этот перечень можно продолжать” – сказала Джоболда.

Что касается вышеупомянутой аналитической компании Gremi Personal и их опросов, то в 2023 году 76% опрошенных украинцев уже раньше работали в Польше. Для сравнения в 2018 году этот показатель равнялся 37%. То есть люди приезжают повторно, большинство уже имеют определенный опыт, из которого делают для себя выводы. И обычно они не в пользу сезонных работ или нелегального трудоустройства.