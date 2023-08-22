Українці масово відмовляються від сезонних робіт у Польщі: чому тепер надають перевагу заробітчани?

В Польщі напевно найбільший відсоток українських заробітчан, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами. Так було й до війни, і це зумовлено тим, що країна знаходиться по сусідству та завжди має у розпорядженні вакансії для широкої цільової аудиторії. Дуже часто в Польщу їхали саме на сезонні роботи: збір овочів та фруктів, роботу у теплиці, чи на будівництві. Однак ця тенденція поступово міняється й у 2023 році, все більше українців відмовляються від короткострокових заробітків. Кажуть, що зарплата та умови бажають кращого і загалом є набагато вигідніші пропозиції.

Люди націлені на довготермінову співпрацю

Такими даними поділилися у міжнародному агентстві з працевлаштування Gremi Personal, де регулярно проводять різноманітні соціальні опитування.

“Частина, як і раніше, приїжджають на сезонні роботи, але їхня кількість значно зменшилася за останні півтора року. Стає трендом уважне, скрупульозне вивчення вакансій, які дозволять працювати на одному місці тривалий час“, – каже Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації.

Люди надають перевагу різноманітним виробництвам та підприємствам, які пропонують довготермінову, а головне офіційну зайнятість, де немає ризику буди обманутим чи тим паче депортованим.

“Українці стають все більш вимогливими у пошуках роботи у Польщі. До того ж ми продовжуємо спостерігати за змінами трендів на ринку працевлаштування. Все більше у Польщі шукають висококваліфікованих працівників з України – серед популярних вакансій: директор з продажу, директор з підбору персоналу, маркетинговий директор, бізнес-аналітик, інвестиційний аналітик, операційний директор. І цей перелік можна продовжувати” – сказала Джоболда.

Щодо вищезгаданої аналітичної компанії Gremi Personal та їх опитувань, то у 2023 році 76% опитаних українців вже раніше працювали у Польщі. Для порівняння у 2018 році цей показник був на рівні 37%. Тобто люди приїжджають повторно, більшість вже мають певний досвід з котрого роблять для себе висновки. І зазвичай вони не на користь сезонних робіт чи нелегального працевлаштування.