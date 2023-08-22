Не неделя, а сплошной праздник: трем знакам Зодиака очень повезет

Астрологи составляют прогнозы на день, неделю, месяц и даже год. Однако самые точные гороскопы состоят именно на короткий период, максимум неделю. Как отмечают сами специалисты, 99% того, что они видят действительно сбывается. Если это так, то трем знакам Зодиака пора готовиться к насыщенной и очень эмоционально приятной неделе. Речь о Близнецах, Львах и Девах.

Близнецы

Близнецам советуют воспользоваться этой неделей по полной, завершить старые дела и начать новые амбициозные проекты. Будьте уверены в себе, идите навстречу новым знакомствам и делам. Вам будет во всем везти и все будет удаваться очень легко. Близнецы, которые переживают какой-нибудь травматический опыт, наконец-то смогут его полностью прожить. Вы почувствуете нечто вроде исцеления. Это вернет вам жажду жизни, и позволит на полную расправить плечи.

Лев

Возможно, вы этого еще не почувствовали, но трудный период в вашей жизни завершился. Самое время заняться собой, отдыхом или воплотить в жизнь давно задуманные планы. Астрологи говорят, что сейчас вы на правильном пути, вы встали на дорогу, которая приведет вас к настоящему успеху. Специалисты подсказывают, что вам стоит задуматься над благотворительностью или чем-нибудь похожим, где вы сможете делать что-то хорошее для других людей. Делая добро, вы тем самым будете наполнять себя положительной энергией. В личной жизни тоже будет гармония. Единственное на что стоит обратить внимание – это финансовая сфера. Не тратьте средства слишком бездумно, иначе можете оказаться в сложном материальном положении.

Дева

Астрологи говорят, что вы почувствуете сильную тягу к творчеству и романтике. Не стоит отталкивать эти эмоции на второй план. Да, в вашей жизни сейчас много важных дел и возможно вам кажется, что романтика не ко времени. Но попробуйте избавиться от этих мыслей. Купите мольберт, или начните писать книгу, или снимать видео для личного блога. Это принесет вам не только большую радость, но может превратиться в хороший доход и коренным образом изменить ваше будущее.