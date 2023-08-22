В НБУ припустили, коли зміняться тарифи на комунальні послуги й зокрема на газ

Наразі в Україні підвищили тарифи лише на електроенергію. Це було зроблено на початку літа, однак як зазначають в Уряді підвищення не останнє, просто воно буде поступовим і розділеним на декілька етапів. Щодо газу, то тут залишається дійсним мораторій, котрий підписав Президент України Володимир Зеленський. Згідно з даним мораторієм тарифи на газ не можуть змінювати до кінця воєнного стану та ще шість місяців після його звершення. Але що буде потім? Наскільки різкими будуть підвищення, коли мораторій припинить свою дію. І коли, на думку НБУ це може трапитися.

Мораторій може діяти до 2025 року

Мораторій не лише на подорожчання газу, а й інші комунальні послуги, такі як гаряча вода, може діяти до 2025 року. Таким чином вдасться стримувати інфляцію. Про це повідомив НБУ у своєму інфляційному звіті. Також спеціалісти зазначили, що мають надію, що після скасування мораторію, ріст тарифів буде плавним.

“З огляду на високу соціальну значущість цього питання очікується, що підвищення тарифів буде поетапним. І триватиме кілька років разом із розширенням соціальної підтримки”, – зазначили в Нацбанку.

Щоправда, тарифи на електроенергію та холодну воду сюди не входять, що дозволяє допускати їх подорожчання набагато раніше, ніж у 2025 році. В НБУ заявили, що червневе підвищення тарифів на електроенергію виявилося трохи більшим, ніж на це сподівалися у регуляторі. Однак суттєвого впливу на інфляційні процеси не відбулося.

В Міністерстві енергетики заявили, що такий тариф був вимушеним, інакше галузь просто не впорається з тими витратами, які наразі має. Водночас Міненерго обіцяють, що до кінця опалювального сезону 2023-2024 тариф на електроенергію більше рости не буде.

“Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон”, – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.