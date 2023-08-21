Кабмин вычеркнул три популярных продукта из перечня социально значимых: теперь они подорожают

В Украине есть так называемый список социально значимых продуктов. До недавнего времени он состоял из девяти позиций. Считалось, что эти продукты являются продуктами первой необходимости и чаще всего встречаются в базовой продуктовой корзине среднестатистического украинца. Соответственно, цены на них регулировались на государственном уровне. То есть правительство запрещало какие-либо дополнительные наценки — все строго контролировалось. Сейчас же перечень с 9 позиций сократили до 6. Соответственно три продукта больше не являются по мнению Кабмина важными, а значит, цены на них могут поползти вверх.

Речь о макаронах, сахаре и масле

Речь о макаронах, и сахаре с маслом, что очень странно, ведь все три позиции, точно есть в квартирах 99% украинцев. Сахар и макароны – 100% входят в базовую продуктовую корзину. Однако теперь ограничения на наценки для этих продуктов сняты и об этом говорится в распоряжении «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков».

В настоящее время в список социально значимых продуктов входит только шесть пунктов, и это:

Пшеничная мука высшего сорта. Пастеризованное молоко (2,5%) в пленке. Хлебобулочные изделия. Куриные яйца 1-го сорта. Курятина: тушки, четвертины, голени. Подсолнечное масло (рафинированное).

Более того, на все оставшиеся продукты в списке разрешено проводить наценку в размере не 5%, как раньше, а 10%.

И последнее, если раньше работники Госстата имели право ежедневно отслеживать цены на эти продукты, то сейчас могут осуществлять контроль максимум раз в неделю.

Цены на продовольствие будут расти

В настоящее время эксперты анонсируют положительную динамику только в отношении овощей и фруктов. Они будут дешеветь, ведь сейчас сезон нового урожая. Также по этой же причине может подешеветь гречка. Что касается другой продукции, то все очень циклично. Цены будут расти осенью, когда предприятия больше начнут тратить средства на освещение и отопление производств.