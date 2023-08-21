Кабмін викреслив три популярних продукти з переліку соціально значущих: тепер вони подорожчають

В Україні є так званий перелік соціально значущих продуктів. Донедавна він складався з дев’яти позицій. Вважалося, що ці продукти є харчами першої необхідності й найчастіше зустрічаються у базовому продуктовому кошику середньостатистичного українця. Відповідно ціни на них регулювалися на державному рівні. Тобто Уряд забороняв будь-які додаткові націнки — все суворо контролювалося. Зараз же, перелік з 9 позицій скоротили до 6. Відповідно три продукти більше не є на думку Кабміну важливими, а відтак ціни на них можуть поповзти вгору.

Мова про макарони, цукор і масло

Мова про макарони, і цукор з маслом, що дуже дивно, адже всі три позиції, точно є в помешканнях 99% українців. Цукор і макарони — 100% входять до базового продуктового кошика. Однак тепер обмеження на націнки для цих продуктів знято і про це йдеться у розпорядженні «Про заходи з моніторингу та аналізу цін та стану товарних ринків».

Наразі до переліку соціально значущих продуктів входить лише шість пунктів, і це:

Пшенична мука вищого ґатунку. Пастеризоване молоко (2,5%) у плівці. Хлібобулочні вироби. Курячі яйця 1-го ґатунку. Курятина: тушки, четвертини, гомілки. Соняшникова олія (рафінована).

Ба більше, на всі продукти, що залишилися у списку дозволено проводити націнку у розмірі не 5%, як раніше, а 10%.

І з останнього, якщо раніше працівники Держстату мали право щодня відстежувати ціни на ці продукти, то зараз можуть здійснювати контроль максимум раз у тиждень.

Ціни на харчі будуть рости

Наразі експерти анонсують позитивну динаміку лише стосовно овочів та фруктів. Вони будуть дешевшати, адже зараз сезон нового врожаю. Також, по цій же причині може подешевшати гречка. Щодо іншої продукції, то все дуже циклічно. Ціни зростатимуть восени, коли підприємства більше почнуть витрачати коштів на освітлення та опалення виробництв.