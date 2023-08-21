В Уряді розповіли, що повинен зробити бізнес і українці, щоб пережити цю зиму

Попереду ще одна непроста зима, адже війна триває. Ба більше, в Уряді вже заявляють, що ця зима може бути складнішою від попередньої. Все через те, що відремонтувати вдалося лише 30% пошкодженої енергетичної інфраструктури. І якщо масові обстріли продовжаться, а швидше за все так і буде, то ситуація лише ускладниться. Маючи досвід попередньої зими експерти розповіли, як українці та бізнес можуть максимально підготуватися до холодів. Що потрібно зробити в першу чергу, щоб взимку почуватися настільки комфортно, наскільки це можливо. А у випадку з підприємцями і взагалі мати змогу продовжити працювати.

Потрібно зробити бодай кілька елементарних дій

Про те, наскільки важливо українцям готуватися до опалювального сезону розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

“Зима буде непроста, але ми зможемо її гідно пройти. Вся робота зараз спрямована на мінімізацію ризиків. Людям слід готуватись, починаючи з елементарного – поміняти лампи розжарювання на LED-лампи”, – сказав нардеп.

Він додав, що потрібно вже змінювати звичайні лампи на енергозберігаючі. Це не лише економить кошти споживачів, але і є важливим кроком для поліпшення роботи всієї енергосистеми. Також Герус радить людям підтримувати у робочому стані генератори та акумулятори, якщо вони їх придбали. Якщо ж ні, зараз саме час це зробити, поки немає шаленої націнки. В сезон, ціни на подібні категорії товарів зростають вдвічі, а то й втричі.

Стосовно бізнесу, то підприємцям радять інвестувати у автономні джерела електроенергії, зокрема сонячні панелі.

“Це набуває великих масштабів. Бізнес встановлює генерацію для власних потреб, а надлишки вони можуть віддавати в мережу”, – додав Герус.

Наразі альтернативними джерелами електроенергії облаштовуються об’єкти та підприємства критичної інфраструктури. Фінансує це USAID.

Щодо тарифів на газ та електроенергію, то їх збільшувати не планують. На газ діє мораторій, а світло не дорожчатиме до кінця опалювального сезону 2024. Щоправда, його може не бути по 8-10 годин на добу. Відключення точно будуть, просто невідомо наскільки довготривалими.