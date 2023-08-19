Угроза депортации, 12 часов на ногах и штрафы: украинцы рассказали об условиях труда в Польше

Украинцев, которые ищут работу в Польше, часто ожидают худшие рабочие места, на которых отказываются работать поляки. Рабочие смены обычно длятся по 12 часов, оклад при этом минимальный, а работодатели вводят штрафы, могут увольнять без причины или угрожать депортацией.

Это следует из отзывов украинцев в группе Facebook. За 12 часов работы только два перерыва по 15 минут. Работа в очень быстром темпе. Также украинцам предлагают работу на предприятиях, которые производят веники.

Еще одна украинка рассказывает, что от работы пухнут реки, ведь она попала на фабрику по производству елок. От химии першило в горле, а от натягивания проволоки опухают руки. Не лучшие условия и на складах косметики.

Дорога до работы занимает около двух часов в одну сторону. Если работа начинается в 6 утра, то вставать приходится в 3 утра, потому что уже в 3:50 прибывает автобус. Столовая маленькая, места немного, поэтому приходится есть стоя во время перерывов.

При этом работа в супермаркетах проще. Украинка, которая работала в супермаркете на выкладке овощей и фруктов, утверждает, что там было хорошее отношение и хороший коллектив. Работу пришлось оставить только потому, что закончился учительский отпуск в лицее в Украине.

Как устроиться на работу и не стать жертвой обмана

Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL, рассказывает, что жертвами мошенников становятся те, кто приезжает на работу в Польшу и не знают правил легального трудоустройства. Среди распространенных схем:

работа без оформления, если факт нелегального трудоустройства выяснится, может стать причиной для депортации;

обещания “особых” условий, украинцам предлагают подозрительно хорошие условия проживания и высокую зарплату, однако после платят меньше, или дают более тяжелую работу;

фальшивые объявления, работодатель в интернете просит заполнить анкету, предоставить документы, а после использует их для получения доступа к счету лица.