В Міненерго надали список областей, жителі яких будуть мерзнути взимку

Планові технічні роботи на об’єктах енергетики в Україні йдуть по запланованому графіку. Тож за відсутності нових атак російських окупантів на енергосистему ситуація буде залишатися відносно стабільною, хоча й в Міненерго не заперечують відключень електроенергії, особливо в сильні морози, коли споживання електроенергії на максимумі. Але складна ситуація, особливо в прикордонних областях з рф, а також на прифронтових територіях. Про це під час брифінгу розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

В яких областях виникнуть труднощі

За словами Галущенка, найскладнішою ситуація буде в тих регіонах, де тривають постійні обстріли. Це Херсон, Харків та інші прифронтові території. В цей же перелік входить і Миколаїв, а також Запоріжжя, звідки кожного дня надходить інформація про обстріли. На додаток ще й Чернігівщина та Сумщина.

Повідомляється, що в серпні та вересні цього року очікується ключове навантаження через ремонти на теплову генерацію, через що планується виведення ще одного теплового блоку в ремонт. Галущенко підкреслює, що все йде за графіком.

За словами міністра, в зиму планують зайти з тими потужностями, які були заплановані раніше.

Генерація в Україні перш за все залежить від роботи атомних електростанцій. Атомна енергетика навіть в умовах втрати Запорізької атомної станції зараз виробляє понад 50% електроенергії в Україні.

Також досить складною буде ситуація з обігрівом. Температура в оселях українців не буде перевищувати 17-18 градусів. До того ж Україні потрібна допомога західних партнерів з закупівлею газу, інакше пережити опалювальний сезон буде вкрай складно.

Українців закликають вже зараз перевірити стан генераторів, придбати павербанки, теплі ковдри, по можливість дрова та інші речі, які допоможуть пережити зиму. Адже вона буде складною, як мінімум такою ж як попередня.