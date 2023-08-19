Загроза депортації, 12 годин на ногах та штрафи: українці розповіли про умови праці в Польщі

Українців, які шукають роботу в Польщі, часто очікують найгірші робочі місця, на яких відмовляються працювати поляки. Робочі зміни зазвичай тривають по 12 годин, оклад при цьому мінімальний, а роботодавці вводять штрафи, можуть звільняти без причини чи погрожувати депортацією.

Це випливає з відгуків українців в групі Facebook. За 12 годин роботи лише дві перерви по 15 хвилин, робота в дуже швидкому темпі. Також українцям пропонують роботу на підприємствах, які виробляють віники.

Ще одна українка розповідає, що від роботи пухнуть ріки, адже вона потрапила на фабрику з виробництва ялинок. Від хімії першіло в горлі, а від натягування дроту опухають руки. Не кращі умови і на складах косметики.

Дорога до роботи займає близько двох годин в один бік. Якщо робота починається о 6 ранку, то вставати доводиться о 3 ранку, бо вже о 3:50 прибуває автобус. Їдальня маленька, місця небагато, тому доводиться їсти стоячи під час перерв.

При цьому робота в супермаркетах простіша. Українка, яка працювала в супермаркеті на викладці овочів та фруктів, стверджує, що там було добре ставлення та хороший колектив. Роботу довелося залишити лише через те, що закінчилася вчительська відпустка в ліцеї в Україні.

Як влаштуватися на роботу та не стати жертвою обману

Марія Кузенко, керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL, розповідає, що жертвами шахраїв стають ті, хто приїжджає на роботу до Польщі та не знають правил легального працевлаштування. Серед поширених схем:

робота без оформлення, якщо факт нелегального працевлаштування з’ясується, може стати причиною для депортації;

обіцянки “особливих” умов, українцям пропонують підозріло добрі умови проживання та високу зарплату, однак після платять менше, або дають важчу роботу;

фальшиві оголошення, роботодавець в інтернеті просить заповнити анкету, надати документи, а після використовує їх для отримання доступу до рахунку особи.