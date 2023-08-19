Ежемесячный платеж не превысит сумму аренды: в Украине наконец запускают дешевую ипотеку, но не для всех

В Украине льготная ипотека “еОселя” распространяется на всех граждан. Годовая ставка составляет всего 7%, а ежемесячный платеж будет на уровне месячной аренды за жилье.

Купить квартиру по программной можно только при соблюдении некоторых условий:

площадь квартиры не должна превышать 52,5 квадратного метра, дополнительно 2 квадратных метра на каждого следующего члена семьи;

дом введен в эксплуатацию в областных центрах и Киеве – не более 10 лет назад, в других городах ограничений по возрасту нет (для льготных категорий, ставка 3%);

дом, в котором покупается квартира, не более трех лет (для всех категорий ставка 7%).

В ПриватБанке опубликовали график платежей по кредиту в сумме 900 тысяч гривен. Для лучшего понимания проведем простые подсчеты, если взять кредит под 7% на 20 лет, а стоимость квартиры составляет 1,3 миллиона гривен (примерно столько стоит квартира в областном центре), первый взнос составит 400 тысяч гривен, то ежемесячно придется платить всего 7030 гривен. Расходы на страховку, нотариуса и прочее составят еще около 23 тысяч гривен. В результате придется заплатить 776 тысяч гривен по процентам. То есть, если вы будете должны банку 900 тысяч гривен, то с процентами придется вернуть 1,6 миллиона гривен.

Даже при таком раскладе получить ипотеку под льготные 7% могут далеко не все. Дело в том, что пока такую ипотеку получило лишь около двух тысяч человек. А денег, которые выделило государство, хватит не более чем на пять тысяч заемщиков. Реальная же потребность украинцев в жилье может быть в десятки раз больше, особенно теперь, когда миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами.

Еще одно препятствие, банки проводят свою оценку клиента и не выдают деньги всем. Если у клиента официально только минимальная зарплата, а в придачу плохая кредитная история и отсутствие поручителей, то рассчитывать на участие в кредитной программе не стоит. Банки изучает клиента и хочет убедиться, что человек сможет выплачивать кредит в течение многих лет.