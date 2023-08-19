Щомісячний платіж не перевищить суму оренди: в Україні нарешті запускають дешеву іпотеку, але не для всіх

В Україні пільгова іпотека “єОселя” розповсюджується на всіх громадян. Річна ставка складає лише 7%, а щомісячний платіж буде на рівні місячної оренди за житло.

Придбати квартиру за програмною можна лише при дотриманні деяких умов:

площа квартири не повинна перевищувати 52,5 квадратного метра, додатково 2 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї;

дім введено в експлуатацію в обласних центрах та Києві — не більше 10 років тому, в інших містах обмежень по віку немає (для пільгових категорій, ставка 3%);

дім, в якому купується квартира, не більше трьох років (для всіх категорій ставка 7%).

В ПриватБанку опублікували графік платежів за кредитом у сумі 900 тисяч гривень. Для кращого розуміння проведемо прості підрахунки, якщо взяти кредит під 7% на 20 років, а вартість квартири складає 1,3 мільйона гривень (приблизно стільки коштує квартира в обласному центрі), перший внесок складе 400 тисяч гривень, то щомісяця доведеться платити лише 7030 гривень. Витрати на страховку, нотаріуса та інше складуть ще близько 23 тисяч гривень. В результаті доведеться заплатити 776 тисяч гривень за відсотками. Тобто, якщо ви будете винні банку 900 тисяч гривень, то з відсотками доведеться повернути 1,6 мільйона гривень.

Навіть при такому розкладі отримати іпотеку під пільгові 7% можуть далеко не всі. Річ у тім, що поки таку іпотеку отримало лише близько двох тисяч осіб. А грошей, які виділила держава, вистачить не більше ніж на п’ять тисяч позичальників. Реальна ж потреба українців в житлі може бути в десятки разів більшою, особливо тепер, коли мільйони українців стали вимушеними переселенцями.

Ще одна перешкода, банки проводять свою оцінку клієнта та не видають гроші всім. Якщо в клієнта офіційно лише мінімальна зарплата, а на додачу погана кредитна історія та відсутність поручителів, то розраховувати на участь в кредитній програмі не варто. Банки вивчає клієнта та хоче переконатися, що особа зможе виплачувати кредит протягом багатьох років.