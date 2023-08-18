Эксперты рассказали, в какой половине дня лучше всего ходить в супермаркет и почему

Жители городов почти ежедневно посещают супермаркеты. И если рынок работает преимущественно в первой половине дня и еще в обед, супермаркеты могут работать и круглосуточно. В связи с этим эксперты дают ценные советы, когда лучше посещать супермаркет, чтобы закупиться не только выгодно, но и с комфортом.

Избегайте пиковых часов

Есть сразу несколько советов, следуя которым можно купить свежую продукцию, со скидками и с комфортом.

Избегайте вечерних пиковых часов. Самое плохое время для посещения супермаркета – это период с 17:00 до 20:00 вечера. Все возвращаются с работы домой и по дороге, конечно же, идут за покупками. Это провоцирует большие очереди, толчки и маленький выбор свежей продукции, например, хлебобулочных изделий. Лучшее время для неспешного продуктового шопинга – это период с 10:00 до 12:00 утра, но только в будни. В это время людей мало, а работники как раз завершают выкладку товаров. То есть можно купить все самое свежее. За скидками следует приходить поздно вечером. Однако речь идет только о готовой продукции. В некоторых супермаркетах есть кулинарный отдел, и после 20 часов обычно всю еду распродают с большими скидками. Чем не хороший вариант для ужина?

Также эксперты советуют, как правильно выбирать продукцию, чтобы она была без вредных примесей и максимально свежая.

Зачастую разнообразный хлам добавляют к колбасным изделиям. Старайтесь покупать колбасу или сосиски, у которых максимально короткий состав. Чем больше там разных примесей, тем больше они химические.

Также избегайте хранящейся на открытом пространстве продукции. Речь о тех же колбасах, а еще не герметично упакованных сырах, масле и т.д. Особенно если речь об отключении электроэнергии, которое еще наблюдается в некоторых областях. Лучше отдавать предпочтение продуктам в вакуумной упаковке.