З 1 вересня Ощадбанк розпочне перевірку пенсіонерів: комусь можуть припинити виплату

Ощадбанк повертає обов’язкову ідентифікацію всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію або соціальну допомогу. Раніше цю процедуру було скасовано через обмеження у зв’язку з коронавірусом. Зараз коли в Україні пандемію офіційно завершили верифікація знову є обов“язковою. Ті хто не пройде її вчасно можуть позбутися виплат. Їх буде заморожено до моменту поки особа не прийде у відділення та не надасть про себе актуальну інформацію.

“Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 637 від 05.11.2014 пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги — внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію у Ощадбанку кожні шість місяців. До отримання ЕПП пенсіонери — внутрішньо переміщені особи повинні проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці“, — йдеться у повідомленні фінустанови.

Як проходить ідентифікація?

Для того, щоб пройти ідентифікацію, особа повинна звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку з наступними документами:

Паспорт, чи будь-який інший особистий документ, який засвідчує особу. Електронне посвідчення або платіжн а банківськ а картк а .

Сама по собі ідентифікація триватиме всього кілька хвилин, та проводиться працівником відділення.

Пенсіонерів чекає ще одна надбавка

До теми пенсій зазначимо, що в серпні деякі особи отримають додаткову надбавку, яка називається “Надбавкою по догляду”. Раніше такої не було. Уряд вирішив, що вона є доцільною після того, як проаналізував пенсійні виплати українців. Близько 30% населення отримують в середньому 3000 гривень. Однак дана надбавка стосуватиметься лише одиноких людей з інвалідністю, які потребують догляду. Також ці люди не повинні мати близьких родичів, які можуть їх утримувати. Не беруться до уваги діти, чи близькі родичі, які мають інвалідність або є пенсіонерами.