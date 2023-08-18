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З 1 вересня Ощадбанк розпочне перевірку пенсіонерів: комусь можуть припинити виплату

19.08.2023
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Ощадбанк повертає обов’язкову ідентифікацію всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію або соціальну допомогу. Раніше цю процедуру було скасовано через обмеження у зв’язку з коронавірусом. Зараз коли в Україні пандемію офіційно завершили верифікація знову є обов“язковою. Ті хто не пройде її вчасно можуть позбутися виплат. Їх буде заморожено до моменту поки особа не прийде у відділення та не надасть про себе актуальну інформацію.

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 637 від 05.11.2014 пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги — внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію у Ощадбанку кожні шість місяців. До отримання ЕПП пенсіонери — внутрішньо переміщені особи повинні проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці“, — йдеться у повідомленні фінустанови.

Як проходить ідентифікація?

В Ощадбанку

Для того, щоб пройти ідентифікацію, особа повинна звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку з наступними документами:

  1. Паспорт, чи будь-який інший особистий документ, який засвідчує особу.
  2. Електронне посвідчення або платіжна банківська картка.

Сама по собі ідентифікація триватиме всього кілька хвилин, та проводиться працівником відділення.

Пенсіонерів чекає ще одна надбавка

До теми пенсій зазначимо, що в серпні деякі особи отримають додаткову надбавку, яка називається “Надбавкою по догляду”. Раніше такої не було. Уряд вирішив, що вона є доцільною після того, як проаналізував пенсійні виплати українців. Близько 30% населення отримують в середньому 3000 гривень. Однак дана надбавка стосуватиметься лише одиноких людей з інвалідністю, які потребують догляду. Також ці люди не повинні мати близьких родичів, які можуть їх утримувати. Не беруться до уваги діти, чи близькі родичі, які мають інвалідність або є пенсіонерами.

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19.08.2023
1 хвилина на прочитання
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