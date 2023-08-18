Експерти розповіли, в якій половині дня найкраще ходити в супермаркет і чому

Мешканці міст майже щоденно відвідують супермаркети. І якщо ринок працює переважно в першій половині дня і ще в обід, то супермаркети можуть працювати й цілодобово. У зв’язку з цим експерти дають цінні поради, коли найкраще відвідувати супермаркет, щоб закупитися не лише вигідно, а й з комфортом.

Уник айте пікових годин

Є відразу кілька порад дотримуючись яких можна купити свіжу продукцію, зі знижками і з комфортом.

Уникайте вечірніх пікових годин. Найгірший час для відвідування супермаркету — це період від 17:00 до 20:00 вечора. Всі повертаються з роботи додому і по дорозі звісно ж йдуть за покупками. Це провокує великі черги, штовханину та малий вибір свіжої продукції, наприклад, хлібобулочних виробів. Найкращий час для неспішного продуктового шопінгу — це період від 10:00 до 12:00 ранку, однак лише в будні. В цей час людей обмаль, а працівники, якраз завершують викладку товарів. Тобто можна купити все найсвіжіше. За знижками варто приходити пізно ввечері. Однак мова лише про готову продукцію. В деяких супермаркетах є кулінарний відділ, і після 20:00 зазвичай всю їжу розпродують з великими знижками. Чим не гарний варіант для вечері.

Також експерти радять, як правильно обирати продукцію, щоб вона була без шкідливих домішок та максимально свіжою.

Найчастіше різноманітний непотріб додають до ковбасних виробів. Намагайтесь купувати ковбасу чи сосиски у яких максимально короткий склад. Чим більше там різних домішок, тим більше вони хімічні.

Також уникайте продукції, яка зберігається на відкритому просторі. Мова про ті ж ковбаси, а ще не герметично запаковані сир, масло тощо. Особливо, якщо мова про відключення електроенергії, яке ще спостерігається в деяких областях. Краще надавати перевагу продуктам у вакуумній упаковці.