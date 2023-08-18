Названо актуальні вакансії, де зарплата більша ніж 30 000 гривень і досвід при цьому не потрібен

В Україні наразі спостерігається дуже аномальна ситуація на ринку праці. Попри те, що війна і донедавна роботи катастрофічно не вистачало, та зараз все з точністю до навпаки. Робота є, а от охочих працювати обмаль. Вірніше ті люди, які могли б працювати на подібних професіях, або ж виїхали закордон, або ж служать в ЗСУ. Підприємці кажуть, що ситуація критична і вона щодня погіршується. Відповідно ростуть зарплати й загалом умови праці стають привабливішими. Наприклад, на деякі вакансії можна працевлаштуватися без досвіду роботи й отримувати при цьому 30 000 гривень і більше.

Вакансії з різних сфер бізнесу

Наразі в Україні є найбільша потреба у чотирьох напрямках бізнесу. Попит варіюється залежно від регіону. Через те, що східні та південні області близько до лінії фронту, там кількість вакансій менша. Більший попит на працівників у центрі та на заході країни. Отож, найчастіше шукають:

Водіїв. З ними велика проблема, адже дуже багато чоловіків мобілізовано і мобілізація триває. Водіїв треба на різні типи рейсів: внутрішні та міжнародні. На таксі, на міжміські та міські маршрути тощо. Часто водіїв шукають у компанії “Нова пошта”. Там за розвезення посилок по поштоматах готові платити 30 000 гривень. Загалом зарплата водія, який їздить в межах України варіюється від 20 до 30 тисяч гривень. Досвід роботи не потрібен, але має бути певний водійський стаж. Рієлтор. Особливий попит на цих спеціалістів у центрі та в західних регіонах, де бажає поселитися багато ВПО. Зарплата рієлтора може коливатися від 700 до 3000 доларів на місяць, пишуть в оголошеннях. Офіціант. Коли почалась війна ресторанна сфера майже не працювала. Дуже багато офіціантів звільнились, виїхали закордон чи знайшли іншу роботу. Тепер їх постійно потребують. Кредитний експерт. Працівники ломбардів, кредитних установ, комунікація з боржниками тощо. Таким фахівцям обіцяють від 30 000 гривень місячного окладу.

Також є потреба в продавцях, менеджерах з продажу, і навіть в талановитих ювелірах.