Специалисты рассказали, насколько длинными будут новые блекауты и когда они начнутся

Лето осталось совсем не много, а потому украинцы снова начинают говорить о зиме и возможных отключениях электроэнергии. Энергетики честно предупреждают, что блекаутов не избежать даже если не будет новых ракетных ударов. Мол, инфраструктура настолько уничтожена, что отстроить ее за полгода невозможно. На это уйдет не один год, и ресурсов катастрофически не хватает. Если еще новые обстрелы по энергетической инфраструктуре будут продолжаться, то ситуация будет становиться еще более критической. Пока прогноз таков, что зимой света может не быть по 8-10 часов в сутки.

“Даже если не будет ударов — все равно будут отключения. Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как год назад. В худшем случае отключения могут продолжаться и по 8, и по 10 часов“, — сказал председатель правления национальной энергетической компании (НЭК) “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.

В то же время работы и дальше ведутся, и по состоянию на данный момент отремонтировано около 30% того, что было повреждено. К сожалению, некоторые объекты полностью уничтожены и их нужно разве что заново строить. Кудрицкий уверяет, что к отопительному сезону ведется очень активная подготовка. Эксперты рассматривают разные сценарии, чтобы быть максимально готовыми к чему-либо.

“Наши подстанции будут готовы к пиковым нагрузкам зимой. Опыт проработан, мы готовы к худшим сценариям”, — добавил Кудрицкий.

Украинцам советуют уже готовиться к зиме

Украинцев призывают не тянуть так, как в прошлом году, когда все в последний момент бросились за свечами, фонариками, генераторами и все это в несколько раз выросло в цене. Нужно покупать подобные вещи уже, пока на них нет сильного ажиотажа. Также, по возможности следует позаботиться об утеплении домов, заменить окна или позаботиться об их качественном утеплении. Специалисты говорят, что если зима будет холодной, то она может стать намного сложнее предыдущей.