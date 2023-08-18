Фахівці розповіли наскільки довгими будуть нові блекаути та коли вони розпочнуться

Літа залишилось зовсім трішки, а відтак українці знову починають розмовляти про зиму і можливі відключення електроенергії. Енергетики чесно попереджають, що блекаутів не уникнути навіть якщо не буде нових ракетних ударів. Мовляв, інфраструктура настільки знищена, що відбудувати її за пів року нереально. На це піде не один рік, та й ресурсів катастрофічно бракує. Якщо ще й нові обстріли по енергетичній інфраструктурі будуть продовжуватися, то ситуація ставатиме ще більш критичною. Наразі прогноз такий, що взимку світла може не бути по 8-10 годин на добу.

“Навіть якщо не буде ударів — все одно будуть відключення. Якщо буде тепла зима — без ударів буде так само, як і рік тому. У найгіршому випадку відключення можуть тривати й по 8, і по 10 годин”, – сказав голова правління національної енергетичної компанії (НЕК) “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Водночас роботи й надалі ведуться, і станом на зараз відремонтовано близько 30% того, що було пошкоджено. На жаль, деякі об’єкти знищені повністю і їх потрібно хіба що заново будувати. Кудрицький запевняє, що до опалювального сезону ведеться дуже активна підготовка. Експерти розглядають різні сценарії, щоб бути максимально готовими до будь-чого.

“Наші підстанції будуть готові до пікових навантажень взимку. Досвід опрацьовано, ми готові до гірших сценаріїв”, – додав Кудрицький.

Українцям радять вже готуватися до зими

Українців закликають не тягнути так, як минулого року, коли всі в останній момент кинулися за свічками, ліхтариками, генераторами й все це у кілька разів зросло в ціні. Потрібно купувати подібні речі вже, поки на них немає сильного ажіотажу. Також, за можливості слід подбати про утеплення будинків, замінити вікна, чи потурбуватися про їх якісне утеплення. Фахівці кажуть, що якщо зима буде холодною, то вона може стати набагато складнішою ніж попередня.