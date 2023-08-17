Правительство объявило о значительном сокращении получателей выплат от государства: у кого его заберут?

После 1 июня в Украине значительно выросло число претендентов на субсидию. Это обусловлено тем, что выросли тарифы на электроэнергию. Правительство решило упростить условия подачи документов на получение субсидии. Теперь это можно сделать даже через “Дию”. Но в то же время ужесточил требования к самим получателям. Из-за новых правил на субсидию смогут претендовать не все.

Дело в ежегодной верификации

Каждый год украинцы, претендующие на субсидию, должны проходить верификацию. В этом году требования к верификации будут существенно усилены. Проверяющие службы будут принимать информацию сразу из нескольких реестров, а сама проверка будет включать три этапа.

При обращении за компенсацией. В процессе получения пособия. После того как она будет начислена.

Каждого получателя, или лицо, впервые претендующее на субсидию, будут проверять на следующее:

Наличие зарегистрированных транспортных средств. Реквизиты разных документов. Счета (бюджетные), для зачисления поступлений по уплате штрафов. Источники доходов, в том числе вероятной независимой предпринимательской деятельности.

При выявлении каких-либо правонарушений у лица конфискуют субсидию, а в некоторых случаях могут даже заставить вернуть полученное.

За что отменяют субсидию?

Даже если семья несколько лет получает субсидию, ее в определенный момент могут отменить по одной из следующих причин:

Кто-то из членов домохозяйства открыл депозит на сумму более 100 тысяч гривен. Один из членов семьи за год приобрел иностранную валюту эквивалентной сумме 50 000 гривен. Семья имеет автомобиль, которому не более пяти лет, или два автомобиля которым не более 15 лет. В семье есть хотя бы один человек, который не учится, не работает и не состоит на учете в Центре занятости. Семья имеет долг за коммуналку более 680 гривен. Кто-то из членов семьи совершил покупку на сумму более 50 000 гривен.

Все данные принимаются за последние 12 месяцев.