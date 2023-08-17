ПриватБанк представив клієнтам нову послугу: українці у захваті

ПриватБанк всіляко намагається триматися лідерських позицій та залучати ще більшу кількість клієнтів. Відтак, банк час від часу оновлює наявні послуги і додає нові. Наприклад, зараз банк представив нову та повністю унікальну послугу для бізнес-клієнтів, яка має назву “Досьє ділової репутації”. Тепер підприємці та різні компанії можуть дізнатися більше інформацію про діючих чи потенційних партнерів. Це допоможе налагоджувати якісні ділові зв’язки та зменшувати різного роду ризики.

Яку інформацію надаватиме ПриваБанк?



В рамках цієї послуги, ПриватБанк надаватиме наступну інформацію про компанію:

Реєстраційні дані. Кредитна історія. Обтяження рухомого майна. Заборона на участь у тендерах. Податкові дані. Судові справи та виконавчі провадження

Для того, щоб перевірити ділову репутацію партнера потрібно ввести його ЄДРПОУ або ІПН у відповідному полі в додатку Приват 24 для бізнесу, або розширеній вебверсії.

Також в рамках цієї послуги, підприємці можуть моніторити будь-які зміни, які відбуваються в компанії партнера. Моніторинг власних компаній та трьох контрагентів є безкоштовним.

ПриватБанк посилює вимоги до проведення переказів

Серед інших актуальних оновлень, які стосуються ПриватБанку — посилення вимог до різного роду переказів. Користувачі скаржаться, що банк вимагає додаткову верифікацію, навіть при переказі кількох сотень гривень через додаток Приват24. Клієнтів це обурює, адже вхід в додаток, введення пароля це вже є автоматична авторизація, а банк хоче додаткових дзвінків на гарячу лінію, або ж просить ввести одноразовий код, щоб продовжити переказ.

Люди вважають, що це не лише недоречно, а й не надто безпечно, адже часто кодами маніпулюють шахраї, які потім знімають всі кошти з рахунків.

У ПриватБанку відповіли, що такі заходи є необхідними для посилення безпеки клієнтів. Останнім часом, аферисти практикують крадіжки фінансових номерів українців, тож така додаткова верифікація — це всього лиш додатковий спосіб себе убезпечити.