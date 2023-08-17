Уряд оголосив про значне скорочення отримувачів виплат від держави: в кого її заберуть?

Після 1 червня в Україні значно виросло число претендентів на субсидію Це зумовлено тим, що зросли тарифи на електроенергію. Уряд вирішив спростити умови подачі документів на отримання субсидії. Тепер це можна зробити навіть через “Дію”. Але водночас, посилив вимоги до самих отримувачів. Через нові правила на субсидію зможуть претендувати не всі.

Справа у щорічній верифікації

Щороку українці, які претендують на субсидію, повинні проходити верифікацію. Цього року вимоги до верифікації буде суттєво посилено. Перевіряючі служби братимуть інформацію відразу з кількох реєстрів, а сама перевірка включатиме три етапи.

Під час звернення за компенсацією. В процесі отримання допомоги. Після того, як її буде нараховано.

Кожного одержувача, чи особу, яка вперше претендує на субсидію будуть перевіряти на наступне:

Наявність зареєстрованих транспортних засобів. Реквізити різних документів. Рахунки (бюджетні), для зарахування надходжень зі сплати штрафів. Джерела доходів, в тому числі від ймовірної незалежної підприємницької діяльності.

При виявленні будь-яких правопорушень в особи конфіскують субсидію, а в деяких випадках можуть навіть змусити повернути отримане.

За що ще скасовують субсидію?

Навіть якщо родина кілька років отримує субсидію, її в певний момент можуть скасувати по одній з наступних причин:

Хтось з членів домогосподарства відкрив депозит на суму понад 100 тисяч гривень. Один з членів родини протягом року придбав іноземну валюту еквівалентну сумі 50 000 гривень. Родина має автомобіль, якому не більше п’яти років, або два автомобілі яким не більше ніж 15 років. В родині є бодай одна особа, яка не навчається, не працює та не перебуває на обліку в Центрі зайнятості. Родина має борг за комуналку більше ніж 680 гривень. Хтось з членів родини зробив покупку на суму понад 50 000 гривень.

Всі дані беруться за останні 12 місяців.