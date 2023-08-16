Назван тип перевода, за который банки блокируют счет, а клиента отправляют в черный список

Сегодня получить блокировку счета можно по множеству причин. Ежедневно клиенты сталкиваются с блокировкой и называют все новые и новые на то причины. На днях клиент Монобанка пожаловался, что финучреждение заблокировало ему счет за перевод средств с биржи Binance. Жалобу, которую подал клиент, будут рассматривать минимум два месяца, а его самого еще и отправили в черный список.

“За год использования это уже три блокировки. В прошлом два раза разблокировали быстро после предоставления скриншотов из Binance, однако был урезан месячный лимит на зачисление, и, я так понимаю, я попал в какой-то черный список их искусственного интеллекта“, – объясняет мужчина.

В банке объясняют, что усиленная проверка клиентов и их переводов – это новое распоряжение НБУ.

“Поверьте, мы сами не любим бюрократию, при этом по требованию НБУ банки проверяют все платежи, которые зачисляются на счета клиентам. Коллеги проверяют и предоставят информацию, как только она появится“, – ответили в Монобанке.

За что еще могут заблокировать?

Среди актуальных на сегодняшний день причин выделяют следующие:

Переводы на сумму более 400 000 гривен или дробление суммы на несколько меньших и их перевод в течение одного дня. Переводы средств с участием карт депутатов и чиновников. Частые переводы средств за границу.

Также под усиленную проверку попадают ФЛП, зарегистрировавшие свой бизнес менее месяца назад.

Это самые веские причины, где блокировка возможна у 99%. Но кроме них есть еще и многие другие ситуации, которые могут казаться банкам подозрительными. К примеру, чрезмерная активность на счету, которым давно никто не пользовался. Нетипичные доходы, то есть если человек до этого получал всего 10 000 гривен зарплаты, и вдруг начал получать в два или три раза больше, это может вызвать интерес.

Подозрение вызывает и множество разнообразных платежей с разных счетов, где не указано назначение платежа.