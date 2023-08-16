Синоптики поділилися прогнозом погоди на вересень: як розпочнеться осінь?

Залишилось близько двох тижнів до кінця літа. За традицією синоптики вже діляться прогнозом на перший місяць осені. Передбачити, якою вона буде спираючись на минулі роки досить складно. Вересень не відрізняється стабільним теплом або навпаки холодом. Щороку цей місяць може проходити зовсім по-різному. Отож, за попередніми прогнозами вересень буде не надто теплим, але сухим і сонячним. Середня температура повітря коливатиметься в межах 20 градусів, що в принципі цілком комфортно. Дощів має бути менше ніж минулого року, а сонячних днів значно більше.

Погода буде типовою для осені

Жодних аномалій, як от незвичної для вересня спеки чи надзвичайного холоду чекати не варто. Погода буде типовою для цієї пори. Короткочасні дощі прогнозують лише протягом трьох-чотирьох днів. Сонячних днів має бути дуже багато, приблизно коло 16, принаймні у столиці. Решту місяця зберігатиметься похмура погода без опадів.

“Вересень – перший місяць метеорологічної осені. Протягом нього відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Очікується, що у першій половині місяця на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Загалом вересень в Україні у цьому році ймовірно буде теплим і посушливим”, – розповіла метеоролог Віра Балабух.

Дещо сильніше похолодання очікують на другу половину місяця. Тоді стовпчики термометрів можуть опуститися приблизно до 15 градусів.

Коли чекати на бабине літо?

Стосовно бабиного літа, то традиційно воно наступає вже у жовтні. У вересні теж можуть бути аномально теплі дні, однак типова “золота осінь” припадає зазвичай на другий місяць цієї пори року. Наразі синоптики не можуть точно спрогнозувати дати. Кажуть, що й на вересень прогноз може ще коригуватися, адже інколи під впливом раптового циклону погода різко змінюється.

Загалом, за попередніми даними, цьогорічна осінь мала б бути трішки теплішою ніж попередня.