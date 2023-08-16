Названо тип переказу за який банки блокують рахунок, а клієнта відправляють у чорний список

Сьогодні отримати блокування рахунка можна за безліч речей. Чи не щодня клієнти стикаються з блокуванням і називають все нові й нові на те причини. Відтак, днями клієнт Монобанку поскаржився, що фінустанова заблокувала йому рахунок за переказ коштів з біржі Binance. Скаргу, яку подав клієнт розглядатимуть мінімум два місяці, а його самого ще й відправили у чорний список.

“За рік використання це вже три блокування. Минулого два рази розблокували швидко після надання скріншотів з Binance, однак був урізаний місячний ліміт на зарахування, і, я так розумію, я потрапив до якогось чорного списку їх штучного інтелекту“, – пояснює чоловік.

В банку пояснюють, що посилена перевірка клієнтів та їх переказів — це нове розпорядження НБУ.

“Повірте, ми самі не любимо бюрократію, при цьому на вимогу НБУ банки перевіряють усі платежі, які зараховуються на рахунки клієнтам. Колеги перевіряють і нададуть інформацію, як тільки вона з’явиться“, – відповіли у Монобанку.

За що ще можуть заблокувати?

Серед актуальних на сьогодні причин виділяють наступні:

Перекази на суму понад 400 000 гривень, або дробіння суми на кілька менших і їх переказ впродовж одного дня. Перекази коштів за участі карток депутатів та чиновників. Часті перекази коштів за кордон.

Також під посилену перевірку потрапляють ФОП, які зареєстрували свій бізнес менш як місяць тому.

Це найвагоміші причини, де блокування можливо у 99%. Та крім них є ще й багато інших ситуацій, які можуть здаватися банкам підозрілими. Наприклад, надмірна активність на рахунку, яким давно ніхто не користувався. Нетипові доходи, тобто якщо людина до цього отримувала лише 10 000 гривень зарплати, і раптом почала отримувати вдвічі чи втричі більше, це може викликати інтерес. Підозру викликає й велика кількість різноманітних платежів з різних рахунків, де не вказано призначення платежу.