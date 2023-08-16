Стало известно, какими будут пенсии в 2024 году и как их можно повысить

Украинцы не могут похвастаться высокими пенсиями. Приблизительно 30% пенсионеров получают в среднем по 3000 гривен в месяц. Этого крайне мало, и как заявляют в Министерстве социальной политики, ситуация не станет лучше. Все из-за новых требований к стажу, из-за которых уже в этом году на пенсию не сможет выйти около 15% граждан, что должны были это сделать. Не будет расти и размер пенсии, а особенно пока идет война и большинство доплат просто отменены. В ПФУ заявляют, что есть только два реальных способа существенно увеличить собственную пенсию: нарабатывать сверхурочный стаж или платить дополнительные страховые взносы в частные пенсионные фонды.

Благодаря дополнительному стажу пенсию можно повысить на 50%

Речь о людях, достигших 60-летия, имеют весь необходимый стаж для того, чтобы выйти на пенсию, но отказываются от нее и продолжают официально работать.

Следовательно, за шесть дополнительно наработанных лет можно увеличить свою пенсию на 50%. Если лицо нарабатывает дополнительно до 5 лет, то за каждый месяц ему досчитают 0,5% к первоначальной выплате. За более 5 лет — 0,75%. То есть, если допустим лицо сначала претендовало на пенсию в размере 5000 гривен, и проработало дополнительно 6 лет, то сможет получать 7500 гривен. Это неплохая альтернатива для граждан, имеющих возможность работать официально до такого возраста.

Как изменятся пенсии в 2024 году?

Понемногу появляются разговоры вокруг потенциального размера пенсий в 2024 году. Мол, вернут ли отмененные надбавки или наоборот, введут еще больше ограничений. Министр социальной политики Оксана Жолнович прокомментировала этот момент.

“Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособие по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами. Мы же понимаем, что масштабная война еще будет продолжаться, поэтому рассчитываем примерно на такие же поступления в Пенсионный фонд, как и в прошлом году. Если найдем дополнительный ресурс, сможем увеличить выплаты“, — заявила она.