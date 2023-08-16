Стало відомо, якими будуть пенсії у 2024 році та як їх можна підвищити

Українці не можуть похвалитися високими пенсіями. Приблизно 30% пенсіонерів отримують в середньому по 3000 гривень на місяць. Цього вкрай мало, та як заявляють у Міністерстві соціальної політики ситуація не ставатиме кращою. Все через нові вимоги до стажу, через котрі вже цього року на пенсію не зможе вийти близько 15% тих громадян, які мали б це зробити. Не надто ростиме й розмір пенсії, а особливо поки триває війна і більшість доплат просто скасовані. В ПФУ заявляють, що є лише два реальних способи суттєво збільшити власну пенсію: напрацьовувати понаднормовий стаж або сплачувати додаткові страхові внески у приватні пенсійні фонди.

Завдяки додатковому стажу пенсію можна підвищити на 50%

Мова про людей, які досягнувши 60-річчя мають весь необхідний стаж для того, щоб вийти на пенсію, але відмовляються від неї та продовжують офіційно працювати.

Відтак за шість додатково напрацьованих років можна збільшити свою пенсію на 50%. Якщо особа напрацьовує додатково до 5 років, то за кожний місяць їй дорахують 0,5% до початкової виплати. За більше ніж 5 років — 0,75%. Тобто, якщо допустимо особа спочатку претендувала на пенсію розміром у 5000 гривень, і пропрацювала додатково 6 років, то зможе отримувати 7500 гривень. Це непогана альтернатива для тих громадян, які мають можливість працювати офіційно до такого віку.

Як зміняться пенсії у 2024 році?

Вже потроху з’являються розмови навколо потенційного розміру пенсій у 2024 році. Мовляв, чи повернуть скасовані надбавки, чи навпаки, введуть ще більше обмежень. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович прокоментувала цей момент.

“Розміри призначених виплат точно будуть збережені, їх ніхто не зменшуватиме. Намагатимемося збільшити допомогу по бідності, але відсоток цього збільшення, звичайно, залежить від переговорів із нашими міжнародними партнерами. Ми ж розуміємо, що масштабна війна ще триватиме, тож розраховуємо приблизно на такі ж надходження до Пенсійного фонду, як і минулого року. Якщо знайдемо додатковий ресурс, зможемо збільшити виплати“, – заявила вона.